¡ÔÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Îò»Ë¤¢¤ë¹Ô»ö¡Õ¡Ö¹Ö½ñ»Ï¤Îµ·¡×Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬½éÄ°¹Ö¤Ç¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¡¡2026Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤ë¹Ô»ö¤¬Â³¡¹
¡¡1·î9Æü¡¢¹Ä¼¼¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¹Ö½ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ÄÂ²Êý¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤¿¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤´½ÐÀÊ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¡Ö°ìÈÌ»²²ì¡×¡Ê1·î2Æü¡Ë¤ä¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¡Ê1·î14Æü¡Ë¤Ê¤É¡¢Ç¯½é¤«¤éÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¤´¸øÌ³¤¬Â³¤¡¢³Ø¤Ó¤Ë°î¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¸¤¤¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¡Ö¹Ö½ñ»Ï¤Îµ·¡×¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡£Â¾¡¢½é»²²Ã¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤ä¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¤â
¡Ö¹Ö½ñ»Ï¤Îµ·¡×¤ÎÎò»Ë¤Ï150Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÁÌ¤ê¡¢ÌÀ¼£2Ç¯¡¢³ØÌä¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌÀ¼£Å·¹Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸æ¹Ö¼á»Ï¡×¤¬µ¯¸»¤È¤µ¤ì¤ë¡£3¤Ä¤Î¹ÖµÁ¤¬³Æ20Ê¬¼å¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ÄÂ²Êý¤¬Â·¤Ã¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤ÎÆüËÜ³¨²è¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿µþÅÔ¸æ½ê¤Î²¨³¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¹Ä¼¼¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¿¼¤¤¤â¤Î¤â¡£
¡¡½é»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¿Ê¹Ö¼Ô¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é½ª»Ï¡¢¹ÖµÁ¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤´ÍÍ»Ò¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¸µÆü¤Î¡Ö¿·Ç¯½Ë²ì¤Îµ·¡×°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë¹Ô»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿¤´¸øÌ³¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Âç³Ø2Ç¯À¸¤Ë¿Êµé¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¡¢³Ø¤Ó¤¬¤è¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2026Ç¯1·î29Æü¹æ