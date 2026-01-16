³Ø¹»¤ÎÆæ¡½¡½ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ö³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¦¾®±§Ãè¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÁËÌ´ØÅì¡¦ÃË½÷ÊÌ³Ø¹â¤ÎÆæ¡Á
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤ÏÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿
ºë¶Ì¸©¤Ë¤Ï¸©Î©ÉáÄÌ²Ê¹â¹»¤Ê¤Î¤ËÃË½÷ÊÌ³Ø¹â¤¬¤¢¤ë¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ºë¶Ì¡¦·²ÇÏ¡¦ÆÊÌÚ¤È¤¤¤Ã¤¿ËÌ´ØÅì¤È¡¢ÅìËÌ¤Î°ìÉô¤À¤±¤ËÃË½÷ÊÌ³Ø¹»¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤¿ºë¶Ì¸©Î©Àî±Û¹â¹»¤âÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë²±¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ëÁ°¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤ËÂÎÁàÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤ëºÝ¡¢ÃË»Ò¹»¤À¤«¤é½÷»Ò¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÍîÃÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¥ª¥ì¤Ï½÷»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«⁉
°ÛÀ¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÆ´¤ì¤ë3Ç¯´Ö¤¬³¥¿§¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
Àî±Û¹â¹»¤Ï³Ø¶èÆâ¤ÎÃæ³Ø¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤¬Á´°÷½¸¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ê³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¡£
¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¦³áÅÄÎ´¾ÏÇî»Î¡¢³©Àî¾Þºî²È¡¦±üÀô¸÷»á¡¢»þÂå¾®Àâ¡ØÅ·ÃÏÌÀ»¡¡Ù¤Îºî²È¡¦ÑÕÊýÃú»á¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¸µ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¿ÉË·¼£Ïº»á¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å±ËÉô¡£
¤¤¤Ä¤âÃëµÙ¤ß¤Î¿Þ½ñ¼¼¤Ç¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
À¾Æü¤Î¤¢¤¿¤ëÁëºÝ¤ÇÆÉ½ñ¤·¤Æ¤¤¤ëË·¼çÆ¬¤ÇÄ¹¿È¤ÎÈà¤Ï¡¢ÃË½÷¶¦³Ø¹»¤Ê¤é¡¢¿Þ½ñ¼¼¤Î³°¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Îë¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
µìÍ§¤¿¤Á¤ÏÆ¬¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤ë¡¢³Ú¤·¤¤Ï¢Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤ÏÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¡£
Îë¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ó¤ÇÉáÄÌ²Ê¹â¹»¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©¤Ï°ìÉô¤ËÃË½÷ÊÌ³Ø¹»¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àï¸å¡¢GHQ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¶µ°é¤ÏÌ±¼ç²½¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
ÀïÁ°¡¢ÃË½÷ÊÌ³Ø¤À¤Ã¤¿¹â¹»¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¶¦³Ø²½¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
GHQ¤¬¤È¤Ã¤¿¿·À©¹âÅù³Ø¹»¶µ°é¤ÎÌ±¼ç²½¤Ï¡¢¡Ö¾®³Ø¶èÀ©¡¦Áí¹çÀ©¡¦ÃË½÷¶¦³Ø¡×¤È¤¤¤¦
¹â¹»»°¸¶Â§¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃË½÷¶¦³Ø¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤É¬¿Ü¤ÎÀ¯ºö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËËÌ´ØÅì¤ÎÉáÄÌ²Ê¹â¹»¤Î°ìÉô¤¬ÀïÁ°¤ÎÊÌ³Ø¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¡©
»ä¤Î¤¤¤¿¹â¹»¤ÏÂ´¶È¸å¡¢¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µìÍ§¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¡£
ËÌ´ØÅìÃË½÷ÊÌ³Ø¤ÎÆæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤òºî¤ëÍ½»»¤¬¤Ê¤¤⁉
»ä¤Î¿äÂ¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àï¸å¡¢GHQ¤¬¶µ°é²þ³×¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¶å½£¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ±û¸¢ÎÏ¤«¤é±ó¤¤Éõ·ú¿§¤¬Ç»¸ü¤ÊÃÏÊý¤«¤é²þ³×Ì¿Îá¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£µìÀ©Ãæ³Ø¤ÎÌ¾ÌçÃË»Ò¹»¤ò¶¦³Ø¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÄ«Á¯ÀïÁè¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢GHQ¤â²þ³×Ç®¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤ËÌ¾ÌçµìÀ©Ãæ³Ø¤ò²¹Â¸¤µ¤»¤¿¤¬¤Ã¤¿´ØÅì¡¦ÅìËÌ·÷¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¶¦³Ø²½¤ò¥µ¥Ü¥¿¡¼¥¸¥å¤·¤Æ´ñÀ×Åª¤ËÃË½÷ÊÌ³Ø¹»¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¶å½£¤äËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤¦Ãæ±û¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÃÏÊý¤ÇÉáÄÌ¹â¤ÎÃË½÷ÊÌ³Ø¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
»ä¤Î¿äÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸µ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ëºß¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿µìÍ§¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖGHQ¤ÎÀêÎÎÀ¯ºö¤¬Âç¤¤¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¶µ°é¤ÎÌ±¼ç²½À¯ºö¤Ï¡¢ÃÏÊý¤«¤é²þ³×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢GHQ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥Õ¥©¥Ã¥µ¥Þ¥°¥Ê¤ò¶¤ËÆüËÜ¤òÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤ï¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î»ÊÎá´±¤òÃÖ¤¤¤¿¡£¤½¤Î²¼¤ËÆüËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô2Ì¾¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢Ì±¼ç²½À¯ºö¤Ë¤¢¤¿¤é¤»¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡£À¾ÆüËÜ¤Î»ÊÎá´±¤ÏÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀêÎÎÀ¯ºö¤ò¤¤Á¤Ã¤È½å¼é¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅìÆüËÜ¤Î»ÊÎá´±¤Ï¥ë¡¼¥º¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤òÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£Ì¾ÌçµìÀ©Ãæ³Ø¤ò²¹Â¸¤µ¤»¤¿¤¬¤Ã¤¿´ØÅì¡¦ÅìËÌ¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¶¦³Ø²½¤ò¥µ¥Ü¥¿¡¼¥¸¥å¤·¤Æ´ñÀ×Åª¤ËÃË½÷ÊÌ³Ø¹»¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡Ö¥µ¥Ü¥¿¡¼¥¸¥å¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ï¡©¡×
»ä¤Î¼ÁÌä¤Ë¸µ¶µ°é°Ñ°÷¤Ï°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤ÊÈù¾Ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¹»¼Ë¤òÃË½÷¶¦³Ø¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥È¥¤¥ì¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤È¤³¤í¤¬ÇÔÀï¸å¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç¤¬¤«¤ê¤Ê²þÃÛ¹©»ö¤ÎÍ½»»¤Ê¤ÉÌµ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸ý¼Â¤Ë¡¢¡É½÷»Ò¥È¥¤¥ìÁýÃÛ¤ÎÍ½»»¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¤È¤«¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤ÈÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¶¦³Ø²½¤Ê¤É¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¡£
¥µ¥Ü¥¿¡¼¥¸¥å¤Î³Ê¹¥¤Î¤¤¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸µ¶µ°é°Ñ°÷¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¶ñÂÎÎã¤òÊäÂ¤·¤¿¡£
¡Öºë¶Ì¸©¤Îµ×´î¹â¹»¤ÏÀïÁ°¤«¤é¤Î½÷»Ò¹â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Àï¸å¡¢¾å¤«¤é¤Î»ØÆ³¤ÇÃË½÷¶¦³Ø¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¡£¤È¤³¤í¤¬½÷»Ò¹â¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤»¤¤¤«¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Î±þÊç¤¬³§Ìµ¤ËÅù¤·¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÀÎ¤ÎÅÁÅý¹»¤Ç¤¢¤ë½÷»Ò¹â¤ËÌá¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Æ¯¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÃË»ÒÍÑ¥È¥¤¥ì¤ÎÀ°È÷¤ÎÍ½»»¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È²þ½¤¹©»ö¤ÎÃÙ±ä¤¬³Ø¹»±¿±Ä¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢ºÆÅÙ½÷»Ò¹â¤Ë¤â¤É¤¹¤Î¤òÍ£°ìÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡×
ÃË½÷ÊÌ³Ø¤È¶µ°é°Ñ°÷²ñ
Àï¸å¡¢¼óÄ¹¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¹ÔÀ¯°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Î³Ø¹»¶µ°éÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤è¤Ö»öÌ³¤òÃ´Åö¤·¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ËÂç¤¤Ê¸¢¸Â¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
ÃË½÷ÊÌ³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÂ¸ºß¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
ºë¶Ì¸©¤Î¾ì¹ç¡¢·§Ã«¹â¹»È¶¤¬¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¡£
±ºÏÂ¹â¹»¡¢Àî±Û¹â¹»¤È¤¤¤¦¿Ê³Ø¹»¤Ï¸©Æî¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ÏÅÔÄ£¡¢²â¥ö´Ø¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ¿´¤Î´±Î½»Ö¸þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸¿Ê³Ø¹»¤Î·§Ã«¹â¹»¤Ï¸©ËÌ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Í¥½¨¤ÊÂ´¶ÈÀ¸¤ÏÅÔ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºë¶Ì¸©Ä£¤ò¤á¤¶¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
±ºÏÂ¹â¹»¡ÊµìÀ©Âè°ìÃæ³Ø¡Ë¤Ë·Ñ¤°Îò»Ë¤Î¸Å¤¤·§Ã«¹â¹»¡ÊµìÀ©ÂèÆóÃæ³Ø¡Ë¤Ï¡¢ÃË»Ò¹»¤ÎÅÁÅý¤ò¶¯¤¯¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃË½÷¶¦³Ø¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢ÃË½÷¶¦³Ø¤Î¼Â¸½¤Ë¤¤¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¸µ¶µ°é°Ñ°÷¤Ï¡½¡½¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï60¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ì¼ï¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤¢¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¾¾»³¹â¹»Â´¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ÏÃÊ¹¤¯¤±¤É¡×
ÍÜ»½¥Ù¥ë¥ÈÃÏÂÓÀâ
ËÌ´ØÅìÃË½÷ÊÌ³Ø¹â¤Î¶¦ÄÌ¹à¤Ï¡¢¿Ê³Ø¹»¡¢Ì¾Ìç¹»¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃË½÷¶¦³Ø²½¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤ë¤È¡¢OB¤¬È¿ÂÐ¤¹¤ë¡£
ÅÁÅý¹»¤È¤·¤Æ°¦Ãå¤ò´¶¤¸¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÃË»Ò¹â¤ÎÅÁÅý¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤ÁÆÌî¤äÌîÈÚ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¥Ð¥ó¥«¥éÉ÷¤ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê½÷»Ò¤¬Æþ¤ë¤È¡¢ÅÁÅý¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤À¤«¤éÊÌ³Ø¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ´ØÅìÃË½÷ÊÌ³Ø¤ÎÍÎÏ¤ÊÀâ¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
»ä¤¬°ÊÁ°ÆÉ¤ó¤ÀÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡¢ËÌ´ØÅìÃË½÷ÊÌ³Ø¤ÎÍ³Íè¤ò½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·²ÇÏ¡¢ÆÊÌÚ¡¢ºë¶Ì¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì¾Ìç½÷»Ò¹â¤òÃÏÍýÅª¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÍÜ»½¥Ù¥ë¥ÈÃÏÂÓ¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£
ÀïÁ°¡¢¸¨¿¥Êª¤ÏÆüËÜ¤ÎÍ¢½ÐÉÊ¤È¤·¤Æµ®½Å¤Ê»º¶È¤À¤Ã¤¿¡£
»½¡Ê¥«¥¤¥³¡Ë¤ò°é¤Æ¤ÆËú¤òºî¤é¤»¡¢Ëú¤«¤é¸¨»å¤òÀ¸»º¤¹¤ëÍÜ»½¤Ï¡¢ÇÀ²È¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ýÆþ¸»¤À¤Ã¤¿¡£
»½¤Î±Â¤Ç¤¢¤ë·¬¤ÎÍÕ¤Ï¡¢·¬Èª¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ·¬¤ÎÍÕ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤È¤¡¢½÷»Ò¤ÏÏ«Æ¯ÎÏ¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³Ø¹»¤òµÙ¤ó¤Çºî¶È¤¹¤ë½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷»Ò¤Î³Ø½¬¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÄí¤«¤éÆÈÎ©¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÊÙ³Ø¤Î¾ì¤È»þ´Ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷»Ò¹â¤È¤¤¤¦µ¡´Ø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤«¤¯¤ÆÍÜ»½¥Ù¥ë¥ÈÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¹â¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÅÁÅý¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤Ï¤¸¤á¤ÆÊ¹¤¯¤±¤É¡¢¤¿¤·¤«¤Ë°ìÍý¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Ì¾Ìç½÷»Ò¹â¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶µ°éÌÜÉ¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¸µ¶µ°é°Ñ°÷¤¬Åú¤¨¤¿¡£
ÃËÀÌÜÀþ¤ÇÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Êª»ö¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
ÍÜ»½¥Ù¥ë¥ÈÃÏÂÓ¤ÈÊÌ³Ø¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤½¤ì¤À¤±¤À¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Â¤ê¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¤Þ¤¨¤ÏÃË½÷ÊÌ³Ø¤Î»ö¼Â¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡£
¤¿¤·¤«¤ËOB¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÃË»Ò¤À¤±¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¹â¹»3Ç¯´Ö¤¬¤ä¤¿¤é²û¤«¤·¤¤¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶¦³Ø¤ËÈ¿ÂÐ¤«¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢È¿ÂÐ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷ÊÌ³Ø¹â¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤âÂ¿ÍÍÀ¼Ò²ñ¤È¤·¤ÆÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ËËÌ´ØÅì¤À¤±ÃË½÷ÊÌ³Ø¹»¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¿Áê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø¤Î¡Ö¶¦³Ø²½¡×¤¬Ê¶µê¡Ä¡Ä¤½¤â¤½¤â¡ÖÃË½÷ÊÌ³Ø¡×·Ð¸³¼Ô¤Ï¡ÖÊÌ³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«