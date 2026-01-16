¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡ÖºÇ¹âÂ®ÅÙ118km/h¡×À©¸Â¤ò¸¡Æ¤¡¡500¤Ê¤É¾®·¿¼Ö¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¡¡ÁêÂÐÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¸·¤·¤¤À©¸Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
ADASÁõÈ÷¤è¤ê¤âÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏÁö¹Ô¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¾®·¿¼Ö¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤òÌó118km/h¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÄãÂ®Áö¹Ô¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤È¤¹¤ë¹â¥³¥¹¥È¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ò°ìÉô¾ÊÎ¬¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Î¾®¿è¤ÊÅÔ»Ô·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ú500¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥Ñ¥ó¥À¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´45Ëç
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Î¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Õ¥é¥ó¥½¥ïCEO¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£¤ÇÁõÈ÷¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¤ÎÂçÈ¾¤Ï¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ç¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¡Ø500¡Ù¡¢¡Ø¥Ñ¥ó¥À¡Ù¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥Ñ¥ó¥À¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø500¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ù
¥Õ¥é¥ó¥½¥ïCEO¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ADASÁõÈ÷¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ë¼ÖÎ¾²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÊý¤¬ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤â¤È¤â¤ÈºÇ¹âÂ®ÅÙ160km/h¤òÄ¶¤¨¤ëÀÇ½¤ò»ý¤¿¤º¡¢¥°¥é¥ó¥Ç¥Ñ¥ó¥À¤ÎEV»ÅÍÍ¤ÏÌó130km¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÆÃ¤Ë¸·¤·¤¤À©¸Â¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
²¤½£¤ÎË¡ÄêºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ
¥Õ¥é¥ó¥½¥ï»á¤Ï¡¢²¤½£Ï¢¹ç¤¬Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾®·¿¼Ö¸þ¤±¤Î¿·¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡ØM1E¡Ù¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´´ð½à¤Ï°ìÎ§Åª¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·Ã£¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¬À©¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¾®·¿¼Ö¤È»Ô³¹ÃÏÁö¹Ô¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¾®·¿¤ÇÌ±¼çÅª¤Ç°Â²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ê¤É¤¬ÅÔ»ÔÉô¤ÎÄÌ¶ÐÍÑ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥é¥ó¥½¥ï»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÁö¹ÔÂ®ÅÙ¤Ï¤È¤Æ¤âÃÙ¤¤¡£»ÈÍÑÌÜÅª¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ø¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥Ñ¥ó¥À¡Ù
¡Ö¤Ê¤¼¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥«¥á¥é¡¢Æ»Ï©É¸¼±Ç§¼±¤È¤¤¤Ã¤¿¹â²Á¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅëºÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁõÈ÷¤Ï¾¯¡¹ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¡¢²áµî5¡Á6Ç¯¤Ç¾®·¿¼Ö¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ò60¡ó²¡¤·¾å¤²¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö2018Ç¯¤ä2019Ç¯º¢¤Î¾®·¿¼Ö¤¬¶ËÃ¼¤Ë´í¸±¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤¿¤·Ã£¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¹â²Á¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ËµÍ¤á¹þ¤à¤Î¤Ï¾¯¤·¹µ¤¨¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ï°ìÉô¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¤½£¤ÎË¡ÄêºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï118km/h¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢118km/h¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡ÊÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡Ë°ãË¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥À¡¼¤äADAS¤Ê¤É¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤òÁÛÄê¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÅÔ»ÔÉô¸þ¤±¤Î¾®·¿¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï´î¤ó¤Ç¸½¹Ô¤ÎË¡ÄêºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ËÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÀ©Ìó¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ë¡ÄêÂ®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²á¾êÁõÈ÷¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë118km/h¤ÎÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤òÀß¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤¬2020Ç¯¡¢¥Ü¥ë¥Ü¼Ö¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÁ´¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò180km/h¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£