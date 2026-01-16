¡ØDREAM STAGE¡Ù¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È17¿Í¤ò¾Ò²ð¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤é¡Ú¿ÍÊª²òÀâ¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Êª¸ì¤òºÌ¤ë¥¥ã¥¹¥È17¿Í¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ÄÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤é
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¶È³¦¡£¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡È¸µ¡ÉÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸¤Ë¤è¤ëNAZE¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬±é¤¸¤ë¸ãºÊ½á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤ÆK-POP¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡È¸µ¡É²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¡¹¤ÎÁÇ¼Á¤ä¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·¿ÇË¤ê¤ÊÊýË¡¤Ç¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤È¤¢¤ë»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¡¢ÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿¡ÖÌ´¡×¤ò¼Î¤Æ¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Äü¤á¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Èà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·üÌ¿¤Ë¡ÖÌ´¡×¤òÄÉ¤¦NAZE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤ËâÁ¤·¤µ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¡Ä¡£
¡¡ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬±é¤¸¤ë±óÆ£¿åÀ±¤Ï¡¢NAZE¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤ÆÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò¸ãºÊ¤Ë¸«¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¡£¸ãºÊ¤ÈÀÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà¤Ø¤ÎÂº·É¤ÎÇ°¤¬¤¤¤Ä¤·¤«°¦¾ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡½¡½¡ª¡©
¡¡¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬±é¤¸¤ë¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥ó¤Ï¡¢¥ÉÉÏË³¤Ê´Ú¹ñ·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î½÷À¼ÒÄ¹¡£¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Ç¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤ËÂç¶â¤ò¤Ä¤®¹þ¤à¤¬¡¢Í¥½¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤òÂç¼ê»öÌ³½ê¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ö»Ä¤êÊª¡×¤Î7¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¤¿NAZE¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£ÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¡£Á°¸þ¤¤Ç»þ¤Ë¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¼Â¤Ï°¦¾ð¿¼¤¯¶¯¤¤½÷À¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥«¥¤¥»¥¤¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤À¤¬¡¢¡ÖÅ·Á³¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤ÇÀ¹Âç¤Ê¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤¹¤³¤È¤â¡£Ëö¤Ã»Ò¤Î¥É¥Ò¥ç¥¯¤Î¤ªÀ¤ÏÃ·¸¡Ê¼Â¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥ó¥®¤Ï¡¢ÍÛµ¤¤À¤¬°ÕÃÏ¤ÃÄ¥¤ê¤ÊÀ³Ê¡£¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¢¥È¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯»Ù¤¨¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î°ìÌÌ¤â¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥È¤Ï¡¢²Î¾§ÎÏ¤¬È´·²¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤ªÊì¤µ¤óÅª¤ÊÂ¸ºß¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤Ç¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤¤¬ÀµµÁ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¡£²ÈÂ²»×¤¤¤Ç¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Ï¼ã¤¯¤·¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥¦¥ä¤Ï¡¢TORINNER¤Î°µÅÝÅª¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ç¥¦¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¡£Í¥¤·¤¯¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÎý½¬Ç®¿´¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Ä¤¬¶¯¤¤¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¥à¥´¥ó¤Ï¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¡£¥é¥Ã¥×¤¬Éð´ï¡£À¸¤ÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ø¤Î»×Êé¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËö¤Ã»Ò¡£¤Ê¤¼¤«¥Á¥ç¥¤¥Á¥ç¥¤ÆüËÜ¸ì¤Î´·ÍÑ¶ç¤ä»Í»ú½Ï¸ì¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤Ã±¸ì¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤Î¥«¥¤¥»¥¤¤Ë±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡´äÀ¥ÍÎ»Ö¤¬±é¤¸¤ë¥ê¥ç¥¦¤Ï¡¢TORINNER¤Ç°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¡£NAZE¤Î¥æ¥¦¥ä¤Î¼Â¤Î·»¤Ç¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤¬Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¹¤Ï¡¢TORINNER¤òÎ¨¤¤¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢Èþ¤·¤µ¤ÈºÍÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»þÂå¤ÎÃþ»ù¡£³°ÌÌ¤Ï¿µ¤Þ¤·¤¯²º¤ä¤«¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç·³¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸·³Ê¤Ç°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤º¡¢É¹¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÌÜ¤Ç¿Í¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯¡£³×¿·Åª¤Ê¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤äÂçÃÀ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥Á¥§¡¦¥®¥è¥ó¤È¤È¤â¤Ë¸ãºÊ¤ÈNAZE¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£
¡¡¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤¬±é¤¸¤ë¥Á¥§¡¦¥®¥è¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Åª²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢°ìÂå¤Ç¡ÖÄë¹ñ¡×¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿²»³Ú¶È³¦¤ÎµðÀ±¡£K-POP¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¤ë¶È³¦ºÇÂç¼ê»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢¾ï¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ë²»³Ú¤Î²ÖÂ«¤ò¡×¤¬¸ýÊÊ¡£¤·¤«¤·Î¢¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ËÊª¤ò¸À¤ï¤»¡¢¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×TORINNER¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤Ù¤¯°ÅÌö¡£ºÇ¶¯ºÇ°¤Î¹õËë¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤Ç¡ÈÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¥°¥ë¡¼¥×¡É¤ÎNAZE¤È¸ãºÊ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡Ä¡£
¡¡¥ê¥ç¥¦¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ë¡¢¥è¥Ì¡ÊHOJIN¡¿KAJA¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¯¡Ê»Ö²ìÍû¶ê¡Ë¡¢¥¤¥í¡Ê¾¾À¥ÂÀÆú¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡ÊISAAC¡¿KAJA¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëTORINNER¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤È¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÂ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Ä¤á¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡£TORINNER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸µ¡¹NAZE¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÎý½¬À¸¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤ÏNAZE¤ò¡ÖÉé¤±¸¤¡×¡Ö»Ä¤êÊª¡×¤ÈÊÎ¤à¼Ô¤â¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ÄÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤é
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¶È³¦¡£¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡È¸µ¡ÉÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸¤Ë¤è¤ëNAZE¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬±é¤¸¤ë±óÆ£¿åÀ±¤Ï¡¢NAZE¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤ÆÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò¸ãºÊ¤Ë¸«¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¡£¸ãºÊ¤ÈÀÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà¤Ø¤ÎÂº·É¤ÎÇ°¤¬¤¤¤Ä¤·¤«°¦¾ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡½¡½¡ª¡©
¡¡¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬±é¤¸¤ë¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥ó¤Ï¡¢¥ÉÉÏË³¤Ê´Ú¹ñ·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î½÷À¼ÒÄ¹¡£¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Ç¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤ËÂç¶â¤ò¤Ä¤®¹þ¤à¤¬¡¢Í¥½¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤òÂç¼ê»öÌ³½ê¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ö»Ä¤êÊª¡×¤Î7¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¤¿NAZE¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£ÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¡£Á°¸þ¤¤Ç»þ¤Ë¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¼Â¤Ï°¦¾ð¿¼¤¯¶¯¤¤½÷À¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥«¥¤¥»¥¤¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤À¤¬¡¢¡ÖÅ·Á³¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤ÇÀ¹Âç¤Ê¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤¹¤³¤È¤â¡£Ëö¤Ã»Ò¤Î¥É¥Ò¥ç¥¯¤Î¤ªÀ¤ÏÃ·¸¡Ê¼Â¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥ó¥®¤Ï¡¢ÍÛµ¤¤À¤¬°ÕÃÏ¤ÃÄ¥¤ê¤ÊÀ³Ê¡£¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¢¥È¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯»Ù¤¨¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î°ìÌÌ¤â¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥È¤Ï¡¢²Î¾§ÎÏ¤¬È´·²¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤ªÊì¤µ¤óÅª¤ÊÂ¸ºß¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤Ç¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤¤¬ÀµµÁ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¡£²ÈÂ²»×¤¤¤Ç¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Ï¼ã¤¯¤·¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥¦¥ä¤Ï¡¢TORINNER¤Î°µÅÝÅª¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ç¥¦¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¡£Í¥¤·¤¯¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÎý½¬Ç®¿´¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Ä¤¬¶¯¤¤¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¥à¥´¥ó¤Ï¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¡£¥é¥Ã¥×¤¬Éð´ï¡£À¸¤ÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ø¤Î»×Êé¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NAZE¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËö¤Ã»Ò¡£¤Ê¤¼¤«¥Á¥ç¥¤¥Á¥ç¥¤ÆüËÜ¸ì¤Î´·ÍÑ¶ç¤ä»Í»ú½Ï¸ì¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤Ã±¸ì¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤Î¥«¥¤¥»¥¤¤Ë±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡´äÀ¥ÍÎ»Ö¤¬±é¤¸¤ë¥ê¥ç¥¦¤Ï¡¢TORINNER¤Ç°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¡£NAZE¤Î¥æ¥¦¥ä¤Î¼Â¤Î·»¤Ç¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤¬Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¹¤Ï¡¢TORINNER¤òÎ¨¤¤¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢Èþ¤·¤µ¤ÈºÍÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»þÂå¤ÎÃþ»ù¡£³°ÌÌ¤Ï¿µ¤Þ¤·¤¯²º¤ä¤«¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç·³¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸·³Ê¤Ç°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤º¡¢É¹¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÌÜ¤Ç¿Í¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯¡£³×¿·Åª¤Ê¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤äÂçÃÀ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥Á¥§¡¦¥®¥è¥ó¤È¤È¤â¤Ë¸ãºÊ¤ÈNAZE¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£
¡¡¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤¬±é¤¸¤ë¥Á¥§¡¦¥®¥è¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Åª²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢°ìÂå¤Ç¡ÖÄë¹ñ¡×¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿²»³Ú¶È³¦¤ÎµðÀ±¡£K-POP¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¤ë¶È³¦ºÇÂç¼ê»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢¾ï¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ë²»³Ú¤Î²ÖÂ«¤ò¡×¤¬¸ýÊÊ¡£¤·¤«¤·Î¢¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ËÊª¤ò¸À¤ï¤»¡¢¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×TORINNER¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤Ù¤¯°ÅÌö¡£ºÇ¶¯ºÇ°¤Î¹õËë¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤Ç¡ÈÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¥°¥ë¡¼¥×¡É¤ÎNAZE¤È¸ãºÊ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡Ä¡£
¡¡¥ê¥ç¥¦¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ë¡¢¥è¥Ì¡ÊHOJIN¡¿KAJA¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¯¡Ê»Ö²ìÍû¶ê¡Ë¡¢¥¤¥í¡Ê¾¾À¥ÂÀÆú¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡ÊISAAC¡¿KAJA¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëTORINNER¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤È¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÂ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Ä¤á¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡£TORINNER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸µ¡¹NAZE¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÎý½¬À¸¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤ÏNAZE¤ò¡ÖÉé¤±¸¤¡×¡Ö»Ä¤êÊª¡×¤ÈÊÎ¤à¼Ô¤â¤¤¤Æ¡Ä¡£