¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×³«Àß¼Ô¤Ç¸µ´ÉÍý¿Í¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¤¬15Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç½ÐÀ¤¤¹¤ë¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¥¹¥¥ë¤ä»ñ³Ê¤è¤ê¡ÉÆ¨¤²¤Ê¤¤¿Í¡É¤¬½ÅÊõ¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÂç¤¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢Æþ¼Ò¤Þ¤â¤Ê¤¤Í¥½¨¤ÊÍúÎò¤Î¿Í¤è¤êÄ¹Ç¯Æ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¬¤Á¡£¼ºÇÔ¤äÇ½ÎÏÉÔÂ¤ÏÊÌ¤Î¿Í¤ÇÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¤¬ÀÕÇ¤¼Ô¤¬Èô¤Ö¤È²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑÌäÂê¤Ë´Ø¤ï¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç½ÐÀ¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤éÌ¿Îá¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤ÂÑµ×ÎÏ¤¬Âç»ö¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¡ØÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¡Ù»þ¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡ÙÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢Æß´¶ÎÏ¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¼å¤¤¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤È´·¤ì¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£