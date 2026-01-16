¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤Ë¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡Ö£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¡ÄËÍ¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç»Ï¤á¤¿ÆóµòÅÀÀ¸³è¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¡×
2026Ç¯1·î16ÆüÊüÁ÷¡¢NHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤Ë¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·ºî¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾¾»³¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2022Ç¯2·î¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ï¤±¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¡£½÷Í¥¤Î¾®Àã¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¤È¤â¤Ë1Ç¯¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ÏÃÏÊý¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢²Æì¤Î¥³¥¶ÁûÆ°¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿ÉñÂæ¡Øhana¡½1970¡¢¥³¥¶¤¬Ç³¤¨¤¿Æü¡½¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¾¾»³¤µ¤ó¡£²Æì¤Ø¤Î»×¤¤¤È¡¢ÅÔ²ñ¤È¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÆóµòÅÀ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡Ê¹½À®¡á¼ÄÆ£¤æ¤ê¡¡»£±Æ¡á¾®ÎÓ¤Ð¤¯¡Ë
²¿¤´¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤¤
ÃÏÊý¤ÈÅìµþ¤Î2¥õ½ê¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢3Ç¯¤Û¤É·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Ë¤¤¤ë´Ö¤ÏÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÇ¯¡¢²¿¤«¤·¤é¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¼«¿È¤¬Ë¾¤ó¤À¤³¤È¡£ÌîºÚºî¤ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²¿¤´¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ºÇÔ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤¢¤¢¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç²¿¤«¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÇÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤«¤é¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÀ®²Ì¤Ï½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢µîÇ¯¤Ï¥¹¥¤¥«¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ê¡¢½ÐÍè¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¶á½ê¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡¢¥¹¥¤¥«Åü¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¤¥«¤Î²Ì½Á¤ò¼ÑµÍ¤á¡¢¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥É¥í¥Ã¤È¤·¤¿Ìª¤Ë¤·¤Æ¡¢É÷¼Ù¤Î»þ¤ËçÓ¤á¤ë·ò¹¯¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡½¡½¡£½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏËÍ¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£17ºÐ¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÀÄ¿¹¸©¤«¤é¾åµþ¡£¤½¤ì¤«¤é¤ÏÅìµþ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«»Å»ö¾ì¤È²È¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÃ±Ä´¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡¢Æ°Êª¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤ªº×¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÅÄ¼Ë¤ÎÀ¸³è¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ
¤â¤Á¤í¤óÅìµþ¤Ë¤¤¤Æ¤âÈª¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¹Ù³°¤ËÈª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¹Ô¤¯¤È¤«¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬¤¤¤Æ¼ý³Ï¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È°ã¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿·Á¯¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¤«²¿¤«¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ÏÅìµþ¤Ë½Ð¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Û¤«¤Îµ¨Àá¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤òºÊ¤Ë¤âÅÁ¤¨¡¢¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢1Ç¯¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ÏÅìµþ¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î´ü´Ö¤ÏÅÄ¼Ë¤ÇÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦º£¤ÎÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡¢ÅÄ¼Ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃîÊá¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Ê¥Ø¥Ó¤ÎÍñ¤òÕÛ²½¤µ¤»¤¿¤ê¡½¡½³Ø¹»¤ÎÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
°ìÊý¡¢Åìµþ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ì¤äÁêËÐ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¸«¤Ä¤±¤ëÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤È¤·¤ÆÈ¾¿ÍÁ°¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
ÌÜ²¼¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë¡¢¤É¤¦¤ªÎé¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÌîºÚºî¤ê¤Î¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ»¶ñ¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÊÖ¤»¤ë¤â¤Î¤ò²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÈªÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢ÌîºÚºî¤ê¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÈÇÀ²È¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸þ¤³¤¦¤Ï¥×¥í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤ª²Û»Ò¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¡ÖÀèÆü¤Ï¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤´°§»¢¤¹¤ë¤Î¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Èª¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÂæ»ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤³¤¦¤¤¤¦»þ¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±éµ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È°Ê³°¤ÎÉð´ï¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿Í¤È¤·¤ÆÈ¾¿ÍÁ°¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£²¿¤«¤·¤é¤Û¤«¤Ë¶¯¤ß¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë²¿¤â¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ò¸«¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¿ÆÉã¤Ïº£Æü¡¢¡Ê»£±Æ¤Ç¡Ë¾ÆÆù¿©¤Ù¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£Å¬Åö¤ËÀ¸¤¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤â½»¤à¾ì½ê¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
ºÇ¶á¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤·¤«¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢½»¤à¾ì½ê¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤¬Âç»ö¤Ê¼´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Þ¤Ç¤â°ìºî°ìºî¡¢Àºº²¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤Î»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅß¤Î¡ÒÇÀ´×´ü¡Ó¤Ï¡¢ÉñÂæ¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Î»Å»ö¤¬Ãæ¿´¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½é¿´¼Ô¡£¤À¤«¤é¤³¤½Ä©Àï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸ÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ´¶Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Øhana¡½1970¡¢¥³¥¶¤¬Ç³¤¨¤¿Æü¡½¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¡¢ÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÖ´ÔÁ°¤Î²Æì¤Çµ¯¤¤¿¥³¥¶ÁûÆ°¤Ç¤¹¡£1970Ç¯12·î20Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½»Ì±¤Ë¤è¤ëÈ¿Íð¤¬µ¯¤¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤»ö·ï¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌë¡¢¤È¤¢¤ë¥Ð¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥Ï¥ë¥ª¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¡ÖA¥µ¥¤¥ó¥Ð¡¼¡×¤Î¥Þ¥Þ¤ÎÂ©»Ò¡£¥Ï¥ë¥ª¤Ë¤ÏÄï¤Î¥¢¥¥ª¤ÈËå¤Î¥Ê¥Ê¥³¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æó¿Í¤È¤Ï·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥ë¥ª¤Ï½ªÀï¸å¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤âËÜÌ¾¤âÇ¯Îð¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥Þ¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¨¡¢¤É¤³¤«¶þÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ï¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤Æ¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ì¤Î·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£ÀÚ¤Ê¤¤Âæ»ì¤ä¡¢¤Ä¤é¤¤»ö¼Â¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤µ¤ä¹¬Ê¡¤â¤¢¤ë¡£²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
²Æì¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏËÌ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç²Æì¤Ï±ó¤¹¤®¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤Ï¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿»þ¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈá»´¤ÊÎò»Ë¤Îº¯À×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¡¢²Æì¤ò¤Þ¤ï¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡½¡½¡£
»×¤ï¤ºÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Î¤È¤³¤í¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥¶ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏÀïÁè¤È°ì½ï¤Ç¡¢É÷²½¤µ¤»¤Æ¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡£º£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É²ÆìÉüµ¢50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢À¤¤ËÌä¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤âºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÉ¬¤º³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë½Ð²ñ¤¤¤â¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤â¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¾Ã²½¤·¡¢¤â¤Î¤´¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
ÇÐÍ¥¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢±é¤¸¤ëºîÉÊ¤«¤é²¿¤«¤·¤é¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤Ë»ý¤Áµ¢¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¡¢ËÍ¤Î¿®¾ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁá¿²Ááµ¯¤¤·¤Æ¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢°û¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ÈÂÎºî¤ê¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ò±é¤¸¤ë»þ¤Ë¡¢¿Í¹©Åª¤ÊÆùÂÎºî¤ê¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æüº¢¡¢Èª¤Ç¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÅÄ¼Ë¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤¬ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÅÄ¼Ë¤ÎÀ¸³è¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥´¥ß¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Î¸Î¶¿¤ÎÀÄ¿¹¤Ë¤ÏÆîÉôÎö¿¥¡Ê¤Ê¤ó¤Ö¤µ¤¤ª¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃåÊª¤äÉÛ¤òÎö¤¤¤Æ¿¥¤êÄ¾¤¹µ»Ë¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£