¡¡£²£°£±£³Ç¯¤Î£Î£È£ËÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡¢½÷Í¥¡¦¤Î¤ó¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£³ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£°µ´¬¤ÎÏÂÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Æ£Ã¡Ø¤Î¤ó¤Î¤Ã¤¯¡Ù¤Î¿·Ç¯²ñ¡¢À¸ÇÛ¿®¤ÇÃåÊª¤òÃå¤¿»þ¤Î¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤¬±Ç¤¨¤ëÃåÊª»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÌ¼¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«♥¡×¡Ö¤³¤ì¤¾ÆüËÜ¤ÎÈþ¡ª¡×¡ÖÂçÏÂÉï»Ò¤À¤¡¡Á¡×¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Þ¤¹♥¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£