¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤ÎÂè1ÏÃ¡ÊÄÌ»»29ÏÃ¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü16Æü¸á¸å11»þ¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Âè1ÏÃ¤Ï¡¢°ìµéËâË¡»È¤¤»î¸³¤ò·Ð¤ÆËÌÂ¦½ô¹ñ¤ÎÎ¹¤ò¿Ê¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó°ì¹Ô¤Ï¡¢ËâË¡¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÛÀÐ¡ÈÉõËâ¹Û¡É¤¬¹¤¬¤ë·ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìµéËâË¡»È¤¤»î¸³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ËâË¡»È¤¤¤¿¤Á¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉþ¤òÃ¦¤¤¤À¥Õ¥§¥ë¥ó¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè1ÏÃ¡Ö¤¸¤ã¤¢¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤Ï¡¢ËâË¡ÅÔ»Ô¥ª¥¤¥µ¡¼¥¹¥È¤ò¸å¤Ë¤·¡¢ËÌÂ¦½ô¹ñ¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤¯¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¡£¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢´Ë¤ó¤ÀÃÏÈ×¤«¤é·ê¤ÎÃæ¤ØÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤ÏËâË¡¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÛÀÐ¡ÈÉõËâ¹Û¡É¤¬°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¥Õ¥§¥ë¥ó¤¬ËâË¡¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÃÏ¾å¤ËÂ³¤¯Æ»¤òÃµ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËËâÊª¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡¡Âè2´ü¤Î¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ëÂè29ÏÃ¡£¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥ë¥¯»°¿Í¤Î²º¤ä¤«¤Ë¿Ê¤àÎ¹Ï©¤ÎÍÍ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËâÊª¤È¤ÎÀïÆ®¤ä°ìµéËâË¡»È¤¤»î¸³ÊÔ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥ô¥£¥¢¥Ù¥ë¡ÊÀ¼¡§Ã«»³µª¾Ï¡Ë¤é¤âºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ëâ²¦¤òÅÝ¤·¤¿Í¦¼Ô°ì¹Ô¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¡È¸åÆüëý¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¡£ËâË¡»È¤¤¤Î¥¨¥ë¥Õ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¬¡¢Í¦¼ÔË´¤¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ãç´ÖÃ£¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¡ÈËâ²¦Æ¤È²¸å¡É¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤¬Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2021¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×3200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯9·î¡Á24Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤¬Î¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡¢º²¤ÎÌ²¤ëÃÏ¡Ö¥ª¥ì¥ª¡¼¥ë¡×¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2´ü¤Ï¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹7´¬¼ýÏ¿¤ÎÂè61ÏÃ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
