¡ØTHE SECOND¡Ù²áµîºÇÂ¿152ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¡Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï½Ð¾ì¸«Á÷¤ê
·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2026¡Ù(¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡á5·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥àÀ¸ÊüÁ÷)¤Ë¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î152ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£
¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2026¡Ù¥¨¥ó¥È¥ê¡¼·Ý¿Í
¤¹¤Ç¤Ë»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡¢¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡¢°Ï¸ë¾´ý¡¢¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¡¢¥¿¥â¥ó¥º¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¢¥Ï¥ó¥¸¥í¥¦¡¢¥é¥Õ¼¡¸µ¡¢¥¢¥â¡¼¥ó¡¢LLR¡¢¥¨¥ë¡¦¥«¥Ö¥¡¢µÀ±à¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡¢¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡¢Dr.¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ã¥Ò¡¢¥Ä¡¼¥Ê¥Ã¥«¥ó¡¢Å·ÄÅ¡¢¥É¥É¤ó¡¢Î®¤ìÀ±¡ù¡¢2Ãú·ý½Æ¡¢»°Æü·î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡¢¥â¥À¥ó¥¿¥¤¥à¥¹¡¢¥ä¥ó¥°¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡¢¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢Í£°ìÂè1²óÂç²ñ¤«¤éÂè3²óÂç²ñ¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ½ª·èÀï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×½Ð¾ì¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ä¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×½é¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢µÈÅÄ¤¿¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿ÎòÂå¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢²áµî¤Ë¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸16¢ª8¡×¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥È¡¢Êì¿´¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢¥ê¥Ë¥¢¡¢¥í¥Ó¥ó¥Õ¥Ã¥È¡¢¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸32¢ª16¡×¿Ê½Ð·Ð¸³¤ò»ý¤Ä»°Çï»Ò¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¡¢¥·¥ç¥¦¥·¥ç¥¦¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¡¢¥¿¥Ê¤«¤é¥¤¥±¥À¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥È¥Ã¥È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡¢ËÜÅÄ·»Ëå¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥ó¤é¡¢ÎòÀï¤Î¶¯¹ë¤¿¤Á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¤º¤é¤ê¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë·ëÀ®16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¡ØTHE SECOND¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤À¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Ãæ´ÖÊó¹ð¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤Î¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥á¥ë¡¢¥·¥Þ¥Ã¥·¥å¥ì¥³¡¼¥É¡¢¥È¥Ã¥×¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È!!¡¢¥â¥ó¥¹¡¼¥ó¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤âÂ³¡¹¤È·ëÀ®16Ç¯ÌÜ¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¬½é»²Àï¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£2019Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡×¤«¤é²þÌ¾¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¤ä¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¹õÂÓ¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2022¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤¤¤Ì¡¢¡È²øÃÌ·Ý¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Î¥Ç¥Ë¥¹¤é¤¬½é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÈÌîÂô²í»Ò¡É¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥Í¥¿¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·ëÀ®22Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2013¡Ù½àÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä·ëÀ®19Ç¯ÌÜ¤Îµ´¥öÅç¤é¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
ºòÇ¯¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡¢1972Ç¯·ëÀ®¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï¡¢½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û°Ï¸ë¾´ý¡ÊÊ¸ÅÄÂç²ð¡¢º¬·úÂÀ°ì¡Ë
¡½¡½2026Ç¯Âç²ñ½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öº£Ç¯¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¥»¥«¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¸ÅÄ¡Ë
¡ÖµîÇ¯Éé¤±¤¿¼¡¤ÎÆü¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤Ä¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡ªÁá¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Êº¬·ú¡Ë
¡û¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡Ê¾®ÎÓ·½Êå¡¢Í§ÊÝÈ»Ê¿¡Ë
¡½¡½2026Ç¯Âç²ñ½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
¡Ö¥é¥Ã¥¹¥ó¥´¥ì¥é¥¤¡×¡ÊÍ§ÊÝ¡Ë
¡û¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¡ÊÁ°ÅÄÅÐ¡¢¿·°æµÁ¹¬¡Ë
¡½¡½2026Ç¯Âç²ñ½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥è¥Ã¥·¥ã¡ª¥è¥Ã¥·¥ã¡ªÂè£´²óÂç²ñ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¡¡ª¤É¤³¤ÈÂÐ·è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡ª¡©²æ¡¹¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¥¢¥Î³Ú¤·¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ì½ê¤Ëµ¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÍ¤é¤ÎÌ¡ºÍ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Î¼Â¤ËºòÇ¯¤è¤êÀ¼¤ÏåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤Ë¾ô²½¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë
¡ÖÂè£´²óÂç²ñ³«ºÅ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï½Ð¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ£±¤Ä£±¤Ä¡ªÌ¡ºÍ¤Ç³§ÍÍ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Î¸å¡¢ÅìÌî¡Ê¹¬¼£¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤Æ²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡É¤ÈÂ¾¿Í¹Ôµ·¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤âºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÅìÌî¤µ¤ó¤È¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤º¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡ª¡×¡Ê¿·°æ¡Ë
¡û¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡ÊÂìÂô½¨°ì¡¢À¾ËÙÎ¼¡Ë
¡½¡½2025Ç¯Âç²ñ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö2024Ç¯¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤Ç¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤ËÉé¤±¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤á¤Æ¥µ¥¤¥³¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ØTHE SECOND¡Ù¤Î¿ÀÍÍ¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¼ã¤¤º¢¤è¤¯ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿´¤Î»Õ¾¢¡¦¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤·¤í¡¼¤Ã¡ª¤È·Ý¿ÍÂ¦¤â¶½Ê³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤¬Âé¸ïÌ£¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿2025Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÂìÂô¡Ë
¡ÖÀµÄ¾¡¢Í¥¾¡¤¹¤ëµ¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÇÉé¤±¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤¬¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¤µ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÀ¼¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤Ç¡¢¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Áé¤»¤é¤ì¤¿¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀèÇÚ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÌ¡ºÍÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¾ËÙ¡Ë
¡½¡½2025Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½Ð¾ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö2023Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯´¶³Ð¤ÇÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Î·è¾¡¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤À¤¬¡¢¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¸Â¤ê¤Ã¤¹¡ª¡×¡ÊÂìÂô¡Ë
¡Ö°ì²ó·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤¬´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤ÆÁ´Á³¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ð¤ê¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÊÀ¾ËÙ¡Ë
¡½¡½2026Ç¯Âç²ñ½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö2025Ç¯¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤ä¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¡È²¿Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡É¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤¿¤Ê¤¤ãÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÄË´¶¤·¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¤É¤Î·Ý¿Í¤¬ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Ä¡£Í¥¾¡¡ª¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¡È¤¦¤Á¤é¤â¥»¥«¥ó¥É½Ð¤Þ¤¹¤è¡¼¡É¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØTHE SECOND¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡ØM-1¡Ù¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¤¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡È¥»¥«¥ó¥É¼ã¼ê¡É¤È¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥ÁÀï¤Ã¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£¡Ê¤Þ¤À¥Í¥¿¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡×¡ÊÂìÂô¡Ë
¡ÖÁ°²ó¤ÏÍ£°ì¤ÎµÈËÜ°Ê³°¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î·Ý¿Í¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë£±²óÀï¡Ê¢¨¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè£²»î¹ç¡Ë¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤ÇÇÍëÊ»¨¸À¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¡ÊÂçÊå¡Ë¤«¤é¤Ï¡È¤¢¤ì¤Ê¤é½Ð¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¡Ê¹ÀÇ·¡Ë¤«¤é¤Ï¡ÈÃÑ¤µ¤é¤·¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊÀ¾ËÙ¡Ë
¡û¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊÀ¾¿¹ÍÎ°ì¡¢ÂçÎÓ·òÆó¡Ë
¡½¡½2026Ç¯Âç²ñ½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼Â²È¤Î¹©¾ì¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Æ¥³Æþ¤ì¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ñ¥¿¡¼ºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Çä¤ê¾å¤²¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¥»¥«¥ó¥É¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ª¡×¡ÊÀ¾¿¹¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ù¥¹¥È£¸¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤ó¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤ó¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¡¢ºÎÅÀ¤ËÍè¤ëÊý¡ª¡ª¡È¿¼¼ò¡É¤À¤±¤ä¤á¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÂçÎÓ¡Ë
¡ûµÈÅÄ¤¿¤Á¡Ê¤æ¤¦¤Ø¤¤¡¢¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë
¡½¡½2026Ç¯Âç²ñ½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¡¢¤¦¤ì¤·¤¤»þ¤â²ù¤·¤¤»þ¤â¡¢OKAMOTO'S¤µ¤ó¤Î¡ØBROTHER¡Ù¤òÄ°¤¤¤ÆÀº¿À¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ØTHE SECOND¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤ÁµÈÅÄ¤¿¤Á¤Ï¼«¿®¤Î¤¢¤ë¹¥¤¤ÊÌ¡ºÍ¤òÀº°ìÇÕ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤½¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç¡ØTHE SECOND¡Ù¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¡¢¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¡¢Ì¡ºÍ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ØTHE SECOND¡Ù¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â³§ÍÍ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÌ¡ºÍ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡×¡Ê¤æ¤¦¤Ø¤¤¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤Ï¡ØTHE SECOND¡Ù¤Ë½Ð¤Æ·Ý¿Í¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î£±Ç¯¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£Ç¯Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ò±Û¤¨¤ë2026Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë
