¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(Ëè½µ¿åÍË26:34¡Á °ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤Ë½Ð±é¡£¥×¥í¿ý»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÈÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡É¿¹¹áÀ¡¤¬ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÖÁ´Éô±³¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë±³¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆÉ¸å´¶¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
14Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤È²¬ÅÄ¤¬Âç½°µï¼ò²°¤ÇËÜ²»¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë½÷»Ò²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤äºÇ¶á»×¤¦¤³¤È¤òËÜ²»¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥×¥í¿ý»Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¡£¼«¿È¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï17ºÐ¤«¤é¥â¥Ç¥ë¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢23ºÐ¤«¤éËã¿ý¥×¥í¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Î»þ¤âÄ«¡¢¡ØZIP!¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é³Ø¹»¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¿¹¤«¤é¡Ö¤½¤³¤«¤éËã¿ý¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤Ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡ÖËã¿ý¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤ÎÃÄÂÎ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢Ëã¿ý¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¹¤¬¡Ö·ÝÇ½¤ÈËã¿ý¡¢¤É¤Ã¤Á¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡ÖËã¿ý¤Î»î¹ç¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤³¤Î»Å»ö¤Ï¤¤¤Ä¤«Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ëã¿ý¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ØTHE¥«¥é¥ª¥±¡ú¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
