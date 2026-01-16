¡Ú¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ Âè1ÏÃ¡Û¿·ÊÆ·º»ö¡¦Æ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¡¢¸µ²ÊÁÜ¸¦¥¨¡¼¥¹¤ÎºÊ¡¦»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤ÈÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë9»þ¡Á¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤¬¡¢1·î16Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸µÅ·ºÍ²ÊÁÜ¸¦¿¦°÷¤ÎÀì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡£¸½ºß¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹Èà½÷¤¬¡¢¿·ÊÆ·º»ö¤ÎÉ×¡¦Æ»É§¡ÊSUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¡Ë¤È²ÈÂ²°ì´Ý¤ÇÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥é¥ÞÅªÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Ê³Ø¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤ÎÌ£Êý¤À¡×¡£²È»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»í¿¥¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤¦¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤ÈÆ»É§¤Î3¿Í²ÈÂ²¡£ÁÜºº°ì²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ3¤«·î¤ÎÆ»É§¤Ï½é¤á¤Æ»¦¿Í»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ»É§¤ò»í¿¥¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¡£
Æ»É§¤ÏÀèÇÚ·º»ö¡¦ÂÀÅÄÍÎÊ¿¡ÊÈ¬ÅèÃÒ¿Í¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¸½¾ì¤Ø¡£»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¡¦¿ÀÅÄ°ìÀ®¡Ê¸ÓÅÄµÈÉ§¡Ë¤ÎºÊ¤Ç²È»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎºÚ¡¹Èþ¡ÊÀ±Ìî¿¿Î¤¡Ë¡£¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ëÈÈ¿Í¤òºÚ¡¹Èþ¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ëÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡¦ºûºêÍ¤µ®¡ÊÂçÂ¼¤ï¤¿¤ë¡Ë¤È¤Ë¤é¤ó¤À·Ù»¡¤Ïºûºê¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æ»É§¤Ï¤¢¤ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£Æñ¹Ò¤¹¤ëÁÜºº¤ËÇº¤àÆ»É§¤Ï»í¿¥¤Ë¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡È»ö·ï¤ÎÏÃ¤Ï²È¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¡É¤Î¤¬µÈ²¬²È¤Î¥ë¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ»É§¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡È100¡ó¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»í¿¥¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¡¦ËÌÂ¼¤µ¤¯¤é¡ÊÅçÂÞ´²»Ò¡Ë¤ä¡¢²ÊÁÜ¸¦½êÄ¹¤Î¾®Âô¿¸ºî¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤é¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¼ç±é¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×
¢¡¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
