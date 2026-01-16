ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷teresaikedaofficial¡Ë¤è¤ê

¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤ÎÃÓÅÄ±Í¼Ó¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬2026Ç¯1·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡Ö±Ç²è¤Þ¤¿´Ñ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×

ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤Þ¤¿´Ñ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦Å·»È¤Î°­Ëâ¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö#chainsawman¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£

¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ø¥¢¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤ÈÅ·»È¤ÎÎØ¡¢Çò¤¤Íã¤ò¤Ä¤±¡¢¹õ¤¤°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£ÌÜ¸µ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÆÃÄ§¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£