Mrs. GREEN APPLE¡Ø¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ù¡¡Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì
3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¡Ø¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡Ù¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯4·î¤ËÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç½é¤Î1°Ì³ÍÆÀ¸å¡¢19½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤Ë¡£ÄÌ»»33½µ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯ËöÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡Ù¡¢¡ØºîÉÊÊÌÇä¾å¿ôÉôÌç¡Ù¤Î¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Mrs. GREEN APPLE¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡Ù¡¢¡Ø¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç¡Ù¤Î¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢12°Ì¤Ë¡Ø¥±¥»¥é¥»¥é¡Ù¡¢13°Ì¤Ë¡ØÅÀÉÁ¤Î±´¡Êfeat.°æ¾å±ñ»Ò¡Ë¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¤¬TOP30¤Ë6¶Ê¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
Æ±°ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢TOP30¤Ë6¶Ê¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯ÅÙ¤ÎOfficialÉ¦ÃËdism¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡¦TOP10¡Û
1°Ì¡¡¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë
2°Ì¡¡²ø½Ã¤Î²Ö±´¡ÊVaundy¡Ë
3°Ì¡¡»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡Ê¹â¶¶ÍÎ»Ò¡Ë
4°Ì¡¡¥µ¥¦¥À¡¼¥¸¡Ê¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ë
5°Ì¡¡¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ê¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ë
6°Ì¡¡¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë
7°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡ÊÍ¥Î¤¡Ë
8°Ì¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊCUTIE STREET¡Ë
9°Ì¡¡¿åÊ¿Àþ¡Êback number¡Ë
10°Ì¡¡¹âÎæ¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó¡Êback number¡Ë