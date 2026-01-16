TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¢¥á¥ê¥«ÃæÀ¾Éô¡¦¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ç°ÜÌ±Åö¶É¤Î¼èÄù¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÈ¿ÍðË¡¡×¤òÈ¯Æ°¤·¡¢Ï¢Ë®·³¤òÅêÆþ¤·¤ÆÄÃ°µ¤ò¿Þ¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¡¢SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¥×¥í¤ÎÀðÆ°¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëICE¡á°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È¿ÍðË¡¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

È¿ÍðË¡¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤ì¤Ð¹ñÆâ¤Ç¤ÎË½Æ°¤ÎÄÃ°µ¤ËÎã³°Åª¤ËÏ¢Ë®·³¤ÎÆ°°÷¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¿®¤Ï¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ç¤Î°ÜÌ±Åö¶É¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤Ê¤É¤ÎÄÃ°µ¤ËÏ¢Ë®·³¤òÅêÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ç¤Ï14Æü¤Ë¤â°ÜÌ±Åö¶É¤¬ÁÜººÃæ¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¤È¤¹¤ë°ÜÌ±¤ÎÃËÀ­¤ò½Æ·â¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç½»Ì±¤é¤Ë¤è¤ë¹³µÄ¹ÔÆ°¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£