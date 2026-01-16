ÆÍÁ³¤ÎÂçºå¥À¥Ö¥ëÁª¡¢°Ý¿·Æâ¡ÖËª¤ÎÁã¤Ä¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÁû¤®¡×¡Ä¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ËÈãÈ½Áê¼¡¤°¡ÖÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ø¤Î£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡Ë¤ÈÂçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¡Ê°Ý¿·ÉûÂåÉ½¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¼¿¦¤·¤Æ½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤ËÎ×¤à¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½°±¡Áª¤Ë¾è¤¸¤Æ¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÇÆÍÇ¡²¼¤µ¤ì¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤âÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÖËüÇîÀ®¸ù¤È²ò»¶¤Ç¡×
¡¡¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âçºå¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤À¡×¡£µÈÂ¼»á¤Ï£±£µÆüÌë¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡¦Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤½¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ¹½ÁÛ¤Ï£²£°£±£°Ç¯¤Ë¶¶²¼Å°¡¦ÉÜÃÎ»ö¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬Äó¾§¤·¡¢ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡¦Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤ò´úÍÈ¤²¤·¤¿¡£Íâ£±£±Ç¯¤Î»ÔµÄÁª¤Ç½éÅöÁª¤·¤ÆÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤¿µÈÂ¼»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤Ï¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤È¸À¤¨¤ëÀ¯ºö¤À¡£
¡¡£²£°Ç¯¤Ë£²ÅÙÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÉ½Î©¤Ã¤Æ°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£´Ç¯£±£±·î¤ÎÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÂåÉ½Áª¤ÇÅÔ¹½ÁÛ¤Î¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ°Æ¤Å¤¯¤ê¤ò·Ç¤²¤ÆºÆÁª¡£Åö»þ¤«¤é¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ï¡ÖÌ±¼çÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬É¬Í×¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áªµó¤Ç¿®¤òÌä¤¦µ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤ï¤¤¤¿½°±¡Áª¡£µÈÂ¼»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖËüÇî¤¬À®¸ù¤·¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê½°±¡¤Î¡Ë²ò»¶¤Ç¿®¤òÌä¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ½ÐÄ¾¤·Áª¤ò¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²ñµÄÊ¶µê
¡¡°Ý¿·¤Ï²áµî¤Ë¤â¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤ÎµÄÏÀ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢Áªµó¤ÇÌ±°Õ¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±£´Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þÂçºå»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿¶¶²¼»á¤¬¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤ÎÀ©ÅÙ°Æ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëË¡Äê¶¨µÄ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀÄäÂÚ¤ò¼õ¤±¤Æ½ÐÄ¾¤·Áª¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢ºÆÁª¤µ¤ì¤¿¡££±£¹Ç¯¤Ë¤Ï¾¾°æ°ìÏºÃÎ»ö¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬Ç¤´üÅÓÃæ¤Ç¼¿¦¤·¤Æ»ÔÄ¹Áª¤Ë¡¢»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿µÈÂ¼»á¤¬ÃÎ»öÁª¤Ë¡ÖÆþ¤ìÂØ¤¨½ÐÇÏ¡×¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¥À¥Ö¥ëÁª¤ò»Å³Ý¤±¡¢Íâ£²£°Ç¯¤Î£²ÅÙÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£·î£±£³Æü¤ËµÈÂ¼»á¤È²£»³»á¤¬¥À¥Ö¥ëÁª¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤º¡¢ÅÞÆâ¤Ï¡ÖËª¤ÎÁã¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÁû¤®¡×¡ÊÂçºå»ÔµÄ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±£µÆüÌë¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÈÂ¼¡¢²£»³Î¾»á¤Ï¥À¥Ö¥ëÁª¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢½êÂ°µÄ°÷¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢²ñµÄ¤ÏÍ½Äê»þ´Ö¤Î£³£°Ê¬¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÌó£±»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À¡£
¡¡²ñµÄ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿Ìò°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âçºå»ÔµÄÃÄ¤«¤é¡¢¡Ö¡Ê£²£·Ç¯½Õ¤Î¡ËÅý°ìÃÏÊýÁª¤ÇÅÔ¹½ÁÛ¤ò¸øÌó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Ì±°Õ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤ÇÄ©¤à¤Ù¤¤À¡×¤È¤¹¤ë·èµÄ½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯¹ç°Õ·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÉÜµÄ¤Ï¡Ö¡Ê¶¶²¼¡¢¾¾°æÎ¾»á¤¬¤¤¤¿º¢¤Ï¡Ë¾¾°æ»á¤¬Ê¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤·¡¢°Õ¸«¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢µÈÂ¼¡¢²£»³Î¾»á¤Ï»öÁ°¤Îº¬²ó¤·¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÇÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥È¥ê¥×¥ëÁª¤Ê¤éÃÎ»öÁª22Æü¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ï£²£µÆü¹ð¼¨¤«
¡¡½°±¡Áª¤È¡¢ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤Î½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤ÎÅê³«É¼Æü¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ëÁª¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤ÊÆüÄø¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Áªµó´ü´Ö¤Ï½°±¡Áª¡Ê£±£²Æü´Ö¡Ë¤ËÈæ¤Ù¡¢ÃÎ»öÁª¡Ê£±£·Æü´Ö¡Ë¤äÀ¯Îá»ÔÄ¹Áª¡Ê£±£´Æü´Ö¡Ë¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¡£½°±¡Áª¤¬¡Ö£±·î£²£·Æü¸ø¼¨¡½£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡×¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÃÎ»öÁª¤Ï£±·î£²£²Æü¹ð¼¨¡¢Âçºå»ÔÄ¹Áª¤ÏÆ±£²£µÆü¹ð¼¨¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÈÂ¼¡¢²£»³Î¾»á¤¬£±£µÆü¤Ë¼¿¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤«¤éÁªµó¤Þ¤ÇÃÎ»öÁª¤Ï£±½µ´Ö¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ï£±£°Æü´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î´Ö¤ËÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÏÆüÄø¤ò·èÄê¤·¡¢Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÈ¯Ãí¡¦ÀßÃÖ¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Âçºå»ÔÁª´É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï»ÔÆâÌó£²£¸£°£°¤«½ê¤Ë·Ç¼¨ÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖ¤¬¹ð¼¨Æü¤Þ¤Ç¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼«Î©¸ø¤ÏÆÈ¼«¸õÊäÍÊÎ©¸«Á÷¤ê¤Ø
¡¡¼«Ì±¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¢¸øÌÀ¤Î£³ÅÞ¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ëÁª¤Ø¤ÎÆÈ¼«¸õÊäÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¼«Ì±ÉÜÏ¢¤Î¾¾Àî¤ë¤¤²ñÄ¹¡Ê»²±¡µÄ°÷¡Ë¤Ï£±£µÆüÌë¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢ÉÜÏ¢¤È¤·¤ÆÍÊÎ©¤Ï¸«Á÷¤ë¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖÆÍÁ³¼¿¦¤·¤Æ¡ØÅÔ¹½ÁÛ¤ÎÌ±°Õ¤òÌä¤¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â»ö¼Â¾å¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¤êÁêËÐ¤À¡£ÀµÅöÀ¤¬¤Ê¤¤Áªµó¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Î©Ì±ÉÜÏ¢¤Î¿¹»³¹À¹ÔÂåÉ½¡Ê½°±¡µÄ°÷¡Ë¤âÍÊÎ©¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ÎÌ±°Õ¤òÌä¤¦Á°¤ËÉû¼óÅÔË¡°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬¶Ú¤Ç¡¢¥×¥í¥»¥¹¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÁªµó¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¸øÌÀ¤ÎÅÚ´ô¶³À¸¡¦ÉÜËÜÉô´´»öÄ¹¡ÊÂçºå»ÔµÄ¡Ë¤â¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤»þ¤Ë¡¢»ÔÌ±¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¶¦»º¡¢»²À¯¤Î³ÆÅÞ¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£