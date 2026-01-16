¡Ú´¥Áç¤ä²«º½¤Ë¤âÃí°Õ¡Û´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÏÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¾å¾º Åìµþ¡¦Âçºå16¡îÍ½ÁÛ ¹ÈÏ°Ï¤Ç3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤Ë¡¡Íè½µ¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µÌá¤ë
¤¤ç¤¦¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï15¡î°Ê¾å¤È¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é4·îÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ë¤Ï²«º½¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î°²½¤Ê¤É¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤ç¤¦¤ÏËÌÆüËÜÃæ¿´¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Î±«¤äÀã¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÎ¦¤«¤é¤Î²«º½¤¬¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«ÄÌ¤·¤Î°²½¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë¤¤Î¤¦¤è¤ê¹â¤¯¡¢15¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤äÂçºå¤Ç16¡î¡¢Ê¡²¬¤Ç17¡î¤Ê¤É¡¢3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¯»ùÅç¤Ï20¡î¤È4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ç¤Ï0¡î¤Ê¤ÉËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¤Ï¤³¤Î»þµ¨¤é¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¡¢É÷¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú ³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹ ¡Û
¡¡»¥ËÚ¡§0¡î¡¡ ¶üÏ©¡§0¡î
¡¡ÀÄ¿¹¡§2¡î¡¡ À¹²¬¡§4¡î
¡¡ÀçÂæ¡§10¡î¡¡¿·³ã¡§9¡î
¡¡Ä¹Ìî¡§10¡î¡¡¶âÂô¡§13¡î
Ì¾¸Å²°¡§15¡î¡¡Åìµþ¡§16¡î
¡¡Âçºå¡§16¡î¡¡²¬»³¡§16¡î
¡¡¹Åç¡§16¡î¡¡¾¾¹¾¡§15¡î
¡¡¹âÃÎ¡§19¡î¡¡Ê¡²¬¡§17¡î
¼¯»ùÅç¡§20¡î¡¡ÆáÇÆ¡§24¡î
¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¤â´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç15¡î°Ê¾å¤È¡¢3·îÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Íè½µ¤Î²ÐÍËÆü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤ÎÂç´¨¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é1·î²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â´¨¤¤»þµ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐÍËÆü¤ÏÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
À²¤ì¤ë´ØÅì¤«¤éÀ¾¤âºÇ¹âµ¤²¹¤¬7¡î¤¯¤é¤¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢Ä¹°ú¤¯´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤äÀã¤Î¹ß¤êÊý¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
