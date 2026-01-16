¡Ú¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Û¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡ß¥Á¥ç¥³¥×¥ê¥ó¤Ï¥¦¥Þ³Î¡£¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤«¤é3·î11Æü¤Þ¤Ç¥Í¥¹¥ì¤Î¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä2¼ï¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¾¦ÉÊ¤Ï¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ï¤ªÆÀ
¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤òìÔÂô¤Ë°ìËç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼2¼ïÎà¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¤Ã¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥ómade with KITKAT
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥×¥ê¥ó¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×1Ëç¤òìÔÂô¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥«¥«¥ª´¶¤È¡¢¥µ¥¯¥Ã¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï390±ß¡Á¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¤Ã¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥ó¥Ñ¥Õ¥§ made with KITKAT
¥Á¥ç¥³¥×¥ê¥ó¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¹ç³Ê¤Îºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡¢ÍÕ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¢¥¤¥¹¡¢¤½¤·¤Æºù¤ò»Ù¤¨¤ë»Þ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¡£
ÌÀ¤ë¤¤¿§¹ç¤¤¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦ÁÇºà¤¬¡¢¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
²Á³Ê¤Ï490±ß¡Á¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¤ËÏ«¤¤¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅº¤¨¤ÆÂ£¤ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¤¤Ã¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥ó made with KITKAT
Ã±ÉÊ¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï390±ß¡Á¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¤¡¼¥ÄBOX¡×
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥ó¡×¤È¡Ö¤¤Ã¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥ó made with KITKAT¡×¤¬3¸Ä¤º¤ÄÆþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï2290±ß¡Á¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±ÉÊ¤ò·×6¸ÄÇã¤¦¤è¤ê140±ß¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
Å·¸õ¡¦Æþ²Ù¾õ¶·¡¦Çä¤ì¹Ô¤Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô