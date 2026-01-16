¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤È¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ë¤è¤ëÌ¾¥·ー¥ó¤Î¿ô¡¹¤¬¡¡¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡3·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤Î4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¥¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡ß¥Ú¡¦¥¹¥Ó¥ó¡Ø²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¸ø³«¤Ø¡¡¡ØÅß¥½¥Ê¡Ù´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯Âç¿Í¤ÎÎø°¦
¡¡2002Ç¯¤Ë´Ú¹ñKBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â2004Ç¯¤ÎNHKÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡È¥è¥óÍÍ¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅö»þ³«¹Á°ÊÍèºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÌó5000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¡¢¸ß¤¤¤Î½éÎø¤À¤Ã¤¿¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¡Ê¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤È¥æ¥¸¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡Ë¡£¤·¤«¤·¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤ÏÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é10Ç¯¤Î»þ¤¬Î®¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥æ¥¸¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤È±»Æó¤Ä¤ÎÃË¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤ÆPAN ENTERTAINMENT¤ÎÀ½ºî¿Ø¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤éÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ4K¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤â¿·¤¿¤Ë±Ç²èÍÑ¤ËÊÔ¶Ê¤·Ä¾¤µ¤ì¤¿·èÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤È¥æ¥¸¥ó¤Î½éÎø¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¡ÈÅß¥½¥Ê¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¤ÎÀã¤À¤ë¤Þ¤Î¥¥¹¥·ー¥ó¡¢³Ø¹»¤ÎÊ½¤ò±Û¤¨¤ë¥·ー¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚÆ»¤òÆó¿Í¾è¤ê¼«Å¾¼Ö¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë