»à·ºµá·º¤â¤µ¤ì¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¡¢È½·è¤Î½Ö´Ö¡ÖÀ¸Ãæ·Ñ¡×¤Ø¡¡ÂáÊáË¸³²¤á¤°¤ëÍÆµ¿¡¡ºÛÈ½½ê¤¬ÊüÁ÷¶É¤Î¿½ÀÁµö²Ä

´Ú¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤¬¡¢1·î16Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÂáÊáË¸³²¡×ÍÆµ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë1¿³È½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤òµö²Ä¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢2024Ç¯12·î3Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Èó¾ï²ü¸·ÁûÆ°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÊ£¿ô¤ÎÍÆµ¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ÊË¡¤¬½é¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÕúÂçÅýÎÎ¡¢»à·ºµá·º¤Ë¡ÖÊò¤ì¾Ð¤¤¡×
1·î15Æü¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦·º»ö¹çµÄ35Éô¡Ê¥Ú¥¯¡¦¥Ç¥Ò¥ç¥óÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ï¡¢º£·î16Æü¸á¸å2»þ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÆÃ¼ì¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¡¢¿¦¸¢ÍðÍÑ¸¢Íø¹Ô»ÈË¸³²¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ½·è¸øÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷³Æ¼Ò¤ÎÃæ·ÑÊüÁ÷¿½ÀÁ¤òµö²Ä¤·¤¿¡£
ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¡Ê¸øÁÜ½è¡Ë¤¬¼¹¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÂáÊá¾õ¤Î¼¹¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ºòÇ¯7·î¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÏÂçÅýÎÎ·Ù¸î½è¤Î¿¦°÷¤òÆ°°÷¤·¤¿¤ÈÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èó¾ï²ü¸·ÁûÆ°¤ÎÁÜºº¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Á¥ç¡¦¥¦¥ó¥½¥¯ÆÃÊÌ¸¡»¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î26Æü¤ÎºÇ½ªÊÛÏÀ¤Ç¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·Ä¨Ìò10Ç¯¤òµá·º¤¹¤ë¤è¤¦ºÛÈ½½ê¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂáÊáË¸³²¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¨Ìò5Ç¯¡¢Èó¾ï²ü¸·Åö»þ¤Î¹ñÌ³°Ñ°÷¤Î¿³µÄ¡¦µÄ·è¸¢¿¯³²¤ª¤è¤ÓÈëÏÃ¥Õ¥©¥ó¡Ê°Å¹æ²½·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ë¤Ë¤è¤ë¾Úµò±£ÌÇ¤Ê¤É¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÄ¨Ìò3Ç¯¡¢»ö¸å¤ËÈó¾ï²ü¸·ÀëÉÛÊ¸¤òºîÀ®¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¨Ìò2Ç¯¤ò¤½¤ì¤¾¤ìµá·º¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï°ã·û¡¦°ãË¡¤ÊÈó¾ï²ü¸·¤òÀëÉÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÍð¼óËÅ¤ÎÍÆµ¿¤Ç¤âºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Ï14ÆüÌ¤ÌÀ¤ÎºÇ½ªÊÛÏÀ¤Ç¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·Ë¡ÄêºÇ¹â·º¤Ç¤¢¤ë»à·º¤òµá·º¤·¤¿¡£È½·è¸À¤¤ÅÏ¤·¤Ï2·î19Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÌµ¿Íµ¡¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈó¾ï²ü¸·ÀëÉÛ¤ÎÌ¾Ê¬¤òºî¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÈÌÍøÅ¨ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÏºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢Èó¾ï²ü¸·»ö·ï¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢È½·èÅöÆü¤ÎË¡Äî¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëµ¡ºà¤Ç¤Þ¤º»£±Æ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÊüÁ÷³Æ¼Ò¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤Ê»ö¾ð¤Ë¤è¤êÃæ·Ñ¤¬ÃÙ±ä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢2018Ç¯4·î¤Ë¹ñÀ¯²ðÆþµ¿ÏÇ¤ÇÈíÌÈ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢·º»öºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤¿ËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Í¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ»ö·ï¡¢Æ±Ç¯10·î¤ÎÍûÌÀÇî¡Ê¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ð¥¯¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î²£ÎÎ¡¦¼ýÏÅ»ö·ï¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸Ãæ·Ñ¤òµö²Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²È¾ðÊó±¡¤ÎÆÃÊÌ³èÆ°Èñ»ö·ï¤ÎÈ½·è¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
