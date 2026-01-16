¡ÖÃ¦¡¦Ãæ¹ñ¡×¤Î´Ñ¸÷»Üºö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤È¤Ï¡©¤â¤¦ÇúÇã¤¤¤Ë¤ÏÍê¤é¤Ê¤¤¡ª
¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤Ï¡¢1948Ç¯¤ÎÀ¤³¦ÊÝ¸±µ¡´Ø¡ÊWHO¡ËÀßÎ©¤ÎºÝ¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿·û¾Ï¤Ç¡¢½é¤á¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£¡Ö¹¬Ê¡¤ÇÆùÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¡¢¼Ò²ñÅªÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¡×¤ò¤¤¤¦¡£¿·¤·¤¤¹¬¤»¤Î·Á¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢ºÇ¶á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¿·Ä¬Î®¡ÙÂè26²ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤È¡¢º£¸å¸þ¤«¤¦¤Ù¤Êý¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£
Ãæ¹ñ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¿´Ñ¸÷¶È³¦
¡Ö°ÍÂ¸¹½Â¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¹Í¤¬É¬Í×
¡¡º£Ç¯¤Î½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Ï2·î17Æü¤Ç¤¹¡£µìÎñ¤Î¸µÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤äÃæ²Ú·÷¤Ç¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ½Ë¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ä¶ÛÇ÷²½¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆËèÇ¯µìÀµ·î¤òÃæ¿´¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃæ¹ñ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÆÃ¼û¡×¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅöÌÌ¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¸½¼Â¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯¼£¡¦³°¸ò¤ÎÌäÂê¤¬´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ì²áÀ¤ÎÄ´À°¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Ç¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Ù¤¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¾¤ËÆüÃæ´Ø·¸¤¬Ã»´üÅª¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÂçÎÌ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤òºÆ¤ÓÁ´ÌÌÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËË¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Þ¥Ê¡¼ÌäÂê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¤ÎËà»¤¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤äÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î²áÉé²Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÎÊÀ³²¤Ï¡¢¡Ö´Ñ¸÷¼ýÆþ¡×¤È¤¤¤¦Ã±°ì»ØÉ¸¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ¦¡¦Ãæ¹ñ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¡¢´¶¾ðÏÀ¤äÇÓ³°Åª¤ÊÊ¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Î¹ñ¤¬¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê»Ô¾ì¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê°ÍÂ¸¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÆ¹Í¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ñ¸÷Î©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦µðÂç»Ô¾ì¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿²Á³ÊÀß·×¡¢¾¦ÉÊÀß·×¡¢ÅÔ»ÔÆ°Àþ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¡¢¤¤¤ÞµÕ¤ËÀÈ¼åÀ¤È¤·¤ÆÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
