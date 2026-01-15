¡ÖÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅÈñÍÑ¡×¤Ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Ï»È¤¨¤ë¤Î¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë´µ¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£Å¾°Ü¤Î¤Ê¤¤Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢½¾Íè¤Î³«Ê¢¼ê½Ñ¤äÊ¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤È¤Î°ã¤¤¤äÈñÍÑÌÌ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤È¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Â¼¾å ÃÎÉ§¡ÊÌô±¡¤ÒÇ¢´ï²Ê°å±¡¡Ë
Ä¹ºêÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²Ê Â´¶È / ¶å½£Âç³Ø ÈçÇ¢´ï²Ê Î×¾²½õ¶µ¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï°åÎÅË¡¿Í Ìô±¡¤ÒÇ¢´ï²Ê°å±¡ ¶ÐÌ³ / ÀìÌç¤ÏÈçÇ¢´ï²Ê
Á°Î©Á£¤¬¤ó¤È¤Ï¡©
Á°Î©Á£¤Ïç¯æù¤Î½Ð¸ýÂ¦¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä¾Ä²¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀÆÃÍ¤ÎÂ¡´ï¤Ç¤¹¡£Ãæ±ûÉô¤ËÇ¢Æ»¤¬ÄÌ¤ê¡¢Á°Î©Á£±Õ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Ç¤ÏÇ¢¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡¦ÇÓÇ¢²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÁá´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¼þ°Ï¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¿»½á¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¡¦¹ü¡¦±ó¤¯Î¥¤ì¤¿Â¡´ï¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë°À¼ðáç¤Ç¤¹¡£
Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤Ë¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ï»È¤¨¤ë¡©
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¤ä¿½ÀÁÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×
·î¤Î½é¤á¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤Î¤Ò¤È·î¤Î°åÎÅÈñ¤¬¾å¸Â³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Ä¶²áÊ¬¤Î¶â³Û¤ò»Ùµë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¾å¸Â³Û¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î°åÎÅÈñ¤Ç¤¹¡£
Æþ±¡Ãæ¤Î¿©Èñ¤äº¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÈñÍÑ¤Ï¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿½ÀÁÊýË¡
²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤ÎÁë¸ý¤Ë¡¢»Ùµë¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Í¹Á÷¤Ë¤è¤ë¿½ÀÁ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁ¤«¤é»Ùµë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢3¥õ·î°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¡¢¤Ò¤È·î¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬¾å¸Â³Û¤ò¾å²ó¤ë¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î»ÙÊ§³Û¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¾å¸Â³Û¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä¶²áÊ¬¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ì»þÅª¤Ê»ÙÊ§¤¤¤ò¤»¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½ÑÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½ÑÈñÍÑ¡¦¼£ÎÅÊýË¡¡¦¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½ÑÈñÍÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½ÑÈñÍÑ¤Ï¤¬¤óÊÝ¸±¤Ç»ÙÊ§¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
Ì±´Ö¤Î¤¬¤óÊÝ¸±¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤äÊÝ¸±¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¤ó¤ÎÈÏ°Ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ëµëÉÕ¶â¤äÊÝ¸±¶â¤ÎÆâÍÆ¡¦»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¾ò·ï¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£µëÉÕ¶â¤äÊÝ¸±¶â¤¬Æþ¶â¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÁë¸ý¤ËÏ¢Íí¸å¤ËÀÁµá½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¡¢½ñÎà¤¬ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£½ñÎà¤ÎÉÔÈ÷¤ä»ö¼Â³ÎÇ§¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½ñÎà¤¬ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤«¤éÆþ¶â¤Þ¤Ç¿ô½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê½ÑÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Î»ØÄê¤¹¤ëÆü¤Þ¤¿¤ÏÂà±¡Æü¤È¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£¼ê½ÑÈñÍÑ¤ò¤¬¤óÊÝ¸±¤Ç»ÙÊ§¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢¤¬¤óÊÝ¸±¤ÎÀÁµá¤äÆþ¶â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´ÖÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
°ìÈÌÅª¤ÊÆþ±¡´ü´Ö¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¤¬8Æü～14Æü¡¢³«Ê¢¼ê½Ñ¤Ï2½µ´Ö～3½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£½Ñ¸å¤Î·Ð²á¼¡Âè¤Ç¤ÏÆþ±¡´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÇÓÇ¢¤äÀµ¡Ç½¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤Î´õË¾¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼£ÎÅÊýË¡¤ÎÁªÂò¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¤Ï½Ð·ìÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯ÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½ÑÈñÍÑ¤ÎÌÜ°Â¤Ï400,000±ß～500,000±ß¤Ç¤¹¡£
¼ê½ÑÁ°¸å¤Î¸¡ºº¤äÄÌ±¡¤Ë¤â°åÎÅÈñ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤ê¡¢¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
