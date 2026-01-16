¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè16Àá ¥³¥â vs £Á£Ã¥ß¥é¥ó »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè16Àá ¥³¥â¤È£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î16Æü04:45¤Ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥·¥Ë¥¬ー¥ê¥ã¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥³¥â¤Ï¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥ª¥¹¡¦¥É¥¦¥Ó¥«¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥È¥¥¥ê¥Ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ñ¥¹¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ï¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥À¥Ó¥Ç¡¦¥Ð¥ë¥Æ¥µー¥®¡ÊDF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
10Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥³¥â¤Î¥ê¥å¥«¡¦¥À¥¯ー¥Ë¥ã¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Þー¥¯¡¦¥±¥ó¥×¥Õ¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¥³¥â¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢45+1Ê¬£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥³¥â¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥Þー¥¯¡¦¥±¥ó¥×¥Õ¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥«¥ë¥í¥¹¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
55Ê¬£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬µÕÅ¾¡£¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¥Ó¥ª¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
60Ê¬¡¢¥³¥â¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥È¥¥¥ê¥Ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥ê¥å¥«¡¦¥À¥¯ー¥Ë¥ã¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ø¥¹¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥«¥±¥ì¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
62Ê¬¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
66Ê¬¡¢¥³¥â¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥á¥ë¥®¥à¡¦¥Ü¥¤¥Ü¥À¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¥åー¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
70Ê¬¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥µ¥à¥¨¥ì¡¦¥ê¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¡¢¥ëー¥Ù¥ó¡¦¥í¥Õ¥¿¥¹¥Áー¥¯¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
76Ê¬¡¢¥³¥â¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥â¥ì¥Î¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥»¥ë¥¸¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
86Ê¬¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ì¥Þー¥«ー¥º¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ë¥É¥ó¡¦¥ä¥·¥ã¥ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥¶¥«¥êー¡¦¥¢¥Æ¥«¥á¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î88Ê¬£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¥Ó¥ª¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-3¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡££Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬1-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥â¤Ï90+2Ê¬¤Ë¥ä¥³¥Ü¡¦¥é¥â¥ó¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
