¡Öº¬À¤Ç¤¹¡£·ë¶É¤Ïµ¤»ý¤Á¡×19ºÐ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ØÅÏ¤Ã¤¿¾¾ÅÄÈ»É÷¤¬»×¤¦¡¢³¤³°Ä©Àï¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡££´Éô¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡¢£±Éô¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡10Âå¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ØÅÏ¤ê¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾ÅÄÈ»É÷¡£¼ã¤¯¤·¤Æ²¤½£¤ÎÉñÂæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥µ¥à¥é¥¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ä¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß22ºÐ¤Î¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯²Æ¤ËJ£²¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤é¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¡Ê£´Éô¡Ë¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¤¹¤ë¤È¡¢£³Éô¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÃÏ¤Ç³Î¤«¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
£²Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëº£µ¨¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£³¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡££±Éô¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä£±Ç¯ÌÜ¤Ë£³Éô¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤Ë£´Éô¹ß³Ê¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç³¤³°¤ËÄ©Àï¤·¡¢µï¾ì½ê¤òÄÏ¤à¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¾¯¤·¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Öº¬À¤Ç¤¹¡£·ë¶É¤Ïµ¤»ý¤Á¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤»¤ß¤ó¤Ê¡Ø³¤³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¡¢¹Ô¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÌÂ¤¦¼ã¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£¼«¤é¤â¤½¤Î¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤òÁª¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿£±¿Í¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ»¤Î¤ê¤ÏÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö½ù¡¹¤Ë¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥×¡×¤È¼«³Ð¤¹¤ë¼ãÉð¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£»×¤¨¤ÐÄ©Àï¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢É½¾ð¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ï¡¢²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤Î»Ñ¤â¤¢¤ë¡£¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯J£²¤«¤éÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿º¸Íø¤¤ÎDF¤Ç¤¢¤ê¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤È¿Ö¤¯¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ê¡¼¥°¤ËËè»î¹ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»ëÀþ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï¸½ºß¡¢¾¡ÅÀ29¤Ç£µ°Ì¡£¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Î£²°Ì¥¨¥ë¥Ù¥ë¥¹¥Ù¥ë¥¯¤È¤Ï¾¡ÅÀ£µº¹¡¢¼ó°Ì¥·¥ã¥ë¥±¤È¤Ï£¸º¹¤È¡¢2018-19¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î£±ÉôÉüµ¢¤Ï½½Ê¬¤Ë¼ÍÄø·÷Æâ¤À¡£
ÈôÌö¤òÂ³¤±¤ë¾¾ÅÄ¤Ï¡¢º£µ¨¤Î½ªÎ»»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£¾¡Éé¤Î¸åÈ¾Àï¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦¹½À®¡üÊÝºäÍªµ±¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
