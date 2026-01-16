¥½¥Ë¡¼¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Ä°¤Êý¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡©¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¸ø³«
¡¡¥½¥Ë¡¼¤Ï1·î15Æü¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Ä°¤Êý¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡×¥µ¥¦¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Àµ¼°È¯É½¤Ï1·î22Æü9»þ¡£
¡¡¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¿ÍÊª¤Î´é¤ÈCG¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡ÖDiscover a new form of listening¡Ê¿·¤·¤¤Ä°¤Êý¤òÈ¯¸«¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤ÎURL¤«¤é¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¤è¤¦¤À¡£22Æü¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
