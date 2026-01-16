°ìÈÖ¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¨¥ÓÈ¿¤ê¤ÇÌåÀä ¡ÈÃ¯¤âÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¡É£µ¿Í¤¬´ØÍ¿¤ÎÂçµ»ßÚÎö¤Ç
¡¡½÷»Ò¥¿¥Ã¥°3¥¦¥§¥¤Àï¤Ç5¿Í¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¡ÈÂçÀãÊø¼°¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤¬´°À®¡£¤ª¤è¤½2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¿¿¤ÃµÕ¤µ¤Þ¤ËÍî²¼¤·¡¢ÂçÌåÀä¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¡ÖÂç¥À¥á¡¼¥¸¡×¡Ö»¦¿ÍÁÈÂÎÁà¤À¡Ä¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ë½÷»Ò¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤ÎWWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Ø¤Î¼¡´üÄ©Àï¸¢¤ò·ü¤±¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤¬·ãÆÍ¡£Á´°÷¤¬Ëþ¿ÈÁÏáØ¤È¤Ê¤ë²á¹ó¤Ê3¥¦¥§¥¤¡¦¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢ÀãÊø¼°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ÎÆóÃÊ½Å¤Í¤«¤é¡Ö¥¿¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥¥¡¼¥à¡áÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬Ï¢¤Ê¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÍî²¼¤¹¤ëÂçµ»¡×¤¬ßÚÎö¡£ºÇ¾åÃÊ¤«¤éÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«ÆüËÜ¿Í¥Ò¡¼¥ë½÷»Ò¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¡É¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¡õ¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¡¢¥Ù¥¤¥ê¡¼¡õ¥é¥¤¥é¡¦¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢¡¢¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤ÎÍÎÏ¤Ê»°¤ÄÇÃ¤ÎÁè¤¤¡£3¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤«¡¢¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï5¿Í¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿ÀãÊø¼°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¥Ù¥¤¥ê¡¼¤È¥é¥¤¥é¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼ºÇ¾åÃÊ¤Ç¥«¥¤¥ê¤òÊá¤é¤¨¡¢¥À¥Ö¥ë¤ÎÀãÊø¼°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÁÀ¤¦¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¾å¤Ç¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¹¶ËÉ¤ËABEMA¤Î¼Â¶·¡¦±öÌî½áÆó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬·ù¤ÊÍ½´¶¤ò»¡ÃÎ¤·¡Ö¤¢¤Ã¡Ä¡×¡Ö¤¨¤¨¤§¡©¡×¤È´¶¾ð¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ø²¼ÃÊ¤Î¥ê¥ô¤È¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤Î·Á¤Ç3¿Í¤òÃ´¤®¾å¤²¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ØÃ¡¤Íî¤È¤¹¡È¥¿¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥¥¡¼¥à¡É¤¬´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤Î¡Ö½µ´©¥×¥í¥ì¥¹¡×°æ¾å¸÷µ¼Ô¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤³¤Î°ì·â¡£ÆÃ¤Ë2¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤ºÇ¾åÃÊ¤«¤éÍî²¼¤·¤¿¥«¥¤¥ê¤Ï¹ø¤ò¶¯ÂÇ¤·¡¢¥¨¥ÓÈ¿¤ê¤ÇÌåÀä¤¹¤ë¡£±öÌî¥¢¥Ê¤¬¡Ö°ìÈÖ¾å¤Î¥«¥¤¥ê¤¬°ìÈÖ¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È»´¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¤¥ê¡¼¡õ¥é¥¤¥é¤â¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤À¡£ºÇ²¼ÁØ¤ÇÀãÊø¼°¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ò´º¹Ô¤·¤¿¥ê¥ô¡õ¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤â½Å¤ß¤äÍî²¼»þ¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¶ô¤é¤¤¥°¥í¥Ã¥¡¼¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃ¯¤âÆÃ¤ò¤·¤Ê¤¤Á´°÷¤¬¿ÓÂç¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÈï¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¨»´¤ÊÂ¿¿Í¿ô¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»¦¿ÍÁÈÂÎÁà¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ÆÃ¤Ë·ã¡¡¤·¤¤Íî²¼¤ò¸«¤»¤¿¥«¥¤¥ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥¤¥êÂç¥À¥á¡¼¥¸¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥¤¥ê¤¤Ä¤¤¤ä¤í¡×¤È¡¢¤½¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£°ìÊý¤Ç¡¢²á¹ó¤Êµ»¤ò¼õ¤±¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¡Ö¥«¥¤¥ê¤Ë²¿¤·¤Æ¤â¤¤¤¤É÷Ä¬¡×¡Ö¥«¥¤¥ê¤Î¼õ¤±¤¬¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Èà½÷¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¼õ¤±¿È¤Îµ»½Ñ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥«¥¤¥ê¤Ï°ÕÃÏ¤Î¹¶Àª¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢·ä¤òÆÍ¤¤¤¿¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤«¤é¥¿¥Ã¥Á¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥ô¤¬µÞ½±¡£¥í¡¼¥×¤ÎÈ¿Æ°¤ò»È¤Ã¤¿É¬»¦¤Î¡Ö¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¥ó¡×¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¤Æ¥«¥¤¥ê¤«¤é3¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¥ê¥ô¡õ¥í¥¯¥µ¡¼¥ÌÁÈ¤Ï¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¡õ¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡ÊRHIYO¡Ë¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ëWWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Î¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Ë·èÄê¡£¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¡É¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È´Ö¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤Î¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë