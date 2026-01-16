¡Ö»Ù»ýÁØ¤Ø¤ÎÇ³ÎÁÅê²¼¤ÇÊ¬ÃÇ¤ò°Ý»ý¡×¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥é¥ó¡Ä¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¹³µÄ¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î»¦³²¤¬¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ð²á¤ò¸«¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥é¥óÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¡¦³°¸ò¤¬ÀìÌç¤Î¾åÃÒÂç³Ø¡¦Á°ÅèÏÂ¹°¶µ¼ø¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÁÀ¤¤¤äº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ï¾ï¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Â¸ºß¡×¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÂÐÎ©¹½Â¤
¡¡Á°Åè»á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÂÐÎ©¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥é¥ó¤Ï¾ï¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Â¸ºß¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ýÁØ¤Ç¤¢¤ëÊ¡²»ÇÉ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ¶æÂ×Å·¤ÎÅ¨¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¾ï¤Ë¹¶¤á¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¡£¤½¤ì¤¬³Ë¤Î³«È¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤Ï°ã¤¦¡£ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÙ¤·¤Æ¥¤¥é¥ó¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬È¿·â¤µ¤ì¤ë¡£Âç¤¤ÊÊ¶Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤ë¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¡²»ÇÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥é¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£¤À¤«¤é¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ø¥Ç¥â´èÄ¥¤ì¡Ù¡Ø¹¶·â¤Ï¸¡Æ¤¤¹¤ë¡ÙÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¹¶·â¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤ÎÁ°¤«¤é¤â¡¢¥Ç¥â¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤·¤Æ¤Ï¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ç¥¤¥é¥ó¤òÃ¡¤¤¤¿¤¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ù»ýÁØ¤Ë¤â¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤¾¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤»¤á¤®¹ç¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¡×
¢£²ðÆþ¼¨º¶¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡Ö»Ù»ýÁØ¤Ø¤ÎÇ³ÎÁÅê²¼¤Î¤¿¤á¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥®¥ã¥é¥Ã¥×¼Ò¤ÎÄ´ºº¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¡£Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È12·î¤Ï36¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Î¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýÎ¨¤Ï89¡¢Ì±¼çÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Î¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýÎ¨¤Ï3¡£ÌµÅÞÇÉÁØ¤ÏÁªµó¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢¤³¤ì¤À¤±Ê¬ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»Ù»ý¤¬¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯Æ°¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ø»Ù»ýÁØ¤ò¸Ç¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥é¥ó¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¡¢¾ï¤ËÇ³ÎÁ¤òÅê²¼¤·¤ÆÊ¬ÃÇ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÇ³ÎÁÅê²¼¡×¤Ïº£¸å¤âµ¯¤¤¦¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÃæÆîÊÆ¤ÎÏÃ¤ÏÂè1¼¡À¯¸¢¤Î»þ¤«¤é¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÁªµó¤Î¸øÌó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¥á¥¥·¥³¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÆÈÎ©¤µ¤»¤Æ»ñ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¼¡¤Î¼ê¡¢¼¡¤Î¼ê¤È¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³°¸òÊý¿Ë¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¸å80Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È°ã¤Ã¤¿Æ°¤¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÇÆ¸¢¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¾È¾µå¤ÎÇÆ¸¢¹ñ¤À¤È¡£¤â¤Á¤í¤óÃæ¹ñ¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæÅì¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¤Þ¤À´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×
¡Ê¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë