DeNA¡¦ÁêÀî´ÆÆÄ¤¬¡Ö¼ã¤¤2¿Í¤ËÆÃ¤Ë´üÂÔ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÃ¯¡©
¡¡12Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿DeNA¡¦ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅÙ²ñ¡¢¾¾Èø¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤¿¤Á¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤2¿Í¤ËÆÃ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È3Ç¯ÌÜ¤ÎÅÙ²ñÎ´µ±¡¢4Ç¯ÌÜ¤Î¾¾Èø¼®²¸¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÅÙ²ñ¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨86»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.241¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¡¢ËÜ¿¦¤Î³°Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆâÌî¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£¾¾Èø¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢77»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.250¡¢¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù