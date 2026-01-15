Áá¤¤¡¢¸¤¤¡¢Á¯¤ä¤«¡£¥·¥ó¥×¥ëÁàºî¤Ç¾Â¤ì¤ë3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡ÖCreality K2 Combo¡×
¡Ö²¿ºî¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤ÆÌÑÁÛ¤â¹¤¬¤ë¤Í¤§¡£
¶áº¢¤Ï3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤â¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¡£Anker¤äBambu Lab¡¢QIDI¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢5¡Á7Ëü±ßÁ°¸å¤Î¤ª¼êº¢¥â¥Ç¥ë¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯ÃøÌ¾¤Ê3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëCreality¡Ê¥¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ë¤«¤é2025Ç¯10·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡ÖCreality K2 Combo¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤È¥·¥ó¥×¥ë¡£ÉÊ¼Á¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥ß¥É¥ëµé¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê°ìÂæ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª²Á³Ê¤Ï¸ø¼°ÈÎÇä²Á³Ê12Ëü4400±ß¡Á¡¢¥»¡¼¥ë¤À¤È10Ëü±ßÂæ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¿¿§°õºþ¤Ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë
¡ÖCreality K2 Combo¡×¤Ï¡¢ºÇÂç16¿§¤Î¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼°õºþ¤È¹âÂ®Core XY¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÁÇÁá¤¤Æ°ºî¤¬»ý¤ÁÌ£¡£Â¤·Á¥µ¥¤¥º¤â260¡ß260¡ß260mm¤È¡¢²ÈÄí¸þ¤±3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÉôÎà¡£Â¤·ÁÊý¼°¤ÏFDM¤Ç¤¹¡£
Core XY¡Ä¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤ë¥Î¥º¥ë¤òÆ°¤«¤¹¶îÆ°Êý¼°¤Î°ì¼ï¡£¹âÂ®¡¦¹âÀºÅÙ¤Ê°õºþ¤¬²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¿¶Æ°¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£¤Û¤«¤Î¶îÆ°Êý¼°¤è¤ê¤â¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤¬¾®¤µ¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£
FDM¡ÊFused Deposition Modeling¡Ë¡ÄÇ®¤Ç¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤òÍÏ¤«¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Â¤·ÁÊý¼°¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¸÷Â¤·ÁÊý¼°¤¬ÍÌ¾¡£
4¿§¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëËÉ¼¾¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬Æ±º¡£ÄÉ²Ã¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤òÂ·¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç16¿§¤Ç¤Î°õºþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤òËÜÂÎÇØÌÌ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£CrealityÆÈ¼«¤ÎCFS¡ÊCreality Filament System¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Â¿¿§¤ÎÀ©¸æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¤Í¡£
Áàºî¤ÏËÜÂÎ¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤«¤é¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤é¤ª»î¤·°õºþ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ù¥ó¥ÁÁ¥¡£Í½Äê°õºþ»þ´Ö¤Ï22Ê¬¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Creality¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬ºî¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÇÛÉÛ¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¼«Ê¬¤Ç¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥È¥¢¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç3D¥×¥ê¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
°ÂÄê¤·¤¿¹âÂ®¥×¥ê¥ó¥È
¤Ç¤Ï¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¤Û¤É¤ÎÁ¥¤ò°õºþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Þ¤º¥¥ã¥ê¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê»öÁ°Ä´À°¡Ë¤ÈÍ½Ç®¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥Î¥º¥ë¤¬²¹¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥È¤ò²¹¤á¤ë¤ÈÈ¿¤êËÉ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¥É¥¢±Û¤·¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¬¥³¥¬¥³¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥à¤ÎÆ°¤¤Ï¤«¤Ê¤êµ¡ÉÒ¤Ç¡¢ËÜÂÎ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤â¿¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Û¤É¡£²»¤Ï¤«¤Ê¤êÀÅ¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤ÈÁû¤¬¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£ºÙ¤«¤¤Æ°ºî¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ËÜÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°õºþ¤Î¿ÊÄ½¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥¢¥×¥ê¤«¤é³ÎÇ§²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËÆâÉô¤Ë¤ÏAI¥«¥á¥é¤âÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤Î¼ºÇÔ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹»£±Æ¤Ê¤É¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£SNS±Ç¤¨¤âËº¤ì¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î´Õ¡£
¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ç°õºþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¹âÀºÅÙ¤Ê°õºþ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ¤Î¹äÀ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£
Á¥¤Î²°º¬¤ò»Ù¤¨¤ëºÙ¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢¤³¤Î¤È¤ª¤êÀºÅÙ¤è¤¯Â¤·Á¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Î¥º¥ë¤Ï¸ò´¹¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î·Â¤Ï0.4mm¡Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤éÂÀ¤¤¤â¤Î¤ò¡¢ÀºÅÙ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤éºÙ¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¥¢¥ê¡£
¡Ö3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢´ÊÃ±¤«¤â¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥í¥Þ¥ó
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥ÁÁ¥¤¬¤³¤Á¤é¡£¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë³°¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤ó¡¢¸«»ö¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£ÀÑÁØ¤Î³ê¤é¤«¤µ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÉÊ¼Á¤Ê¤é½½Ê¬¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
Äã²Á³Ê¤Ê3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÏÀºÅÙ¤äÂ®ÅÙ¡¢¤½¤ì¤Ë¼«Æ°¥ì¥Ù¥ê¥ó¥°¡Ê·¹¤¡¦¹â¤µÄ´À°¡Ë¤Ê¤É¤Î°ÂÄêÀ¤Ë·üÇ°¥¢¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥É¥ëµé¤È¤â¤Ê¤ë¤È´ðÁÃÉôÊ¬¤ÎÀÇ½¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤Ç½Ð¤·¤¿Á¥¤â¸«»ö¤ÊÂ¤·Á¤Ç¤·¤¿¡£¿§¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È°õºþ»þ´Ö¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Çº£²ó¤Ï°ì¿§°õºþ¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¿§¤¬Â¿¤¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬°ã¤¦¡£¥µ¥ó¥×¥ë´¶¤¬¤Ê¤¯¾¦ÉÊ¤Ã¤Ý¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤ÎÍøÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤â°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ò»È¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¾Â¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ø¸þÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¡ÖCreality K2 Combo¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥É¥ëµé¤«¤é»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤â¹çÍýÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÍýÁÛ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡¢ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¾®ÊªÆþ¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¥µ¥à¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥â¥Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤ò¶ñ¸½²½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï3D¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤â´ÊÃ±¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
