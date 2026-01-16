¡Ú#º´Æ£Í¥¤Î¥·¥óÀ¤³¦ÃÏ¿ÞÃµº÷143¡Û´ÚÈó»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÆüÆÈ¤Î¶¦ÄÌÅÀ
ºÇ¶á¡¢º´Æ£Í¥¤µ¤ó¤Ï´ÚÈó»Ò¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò²þ¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡á¡§Fine¡¡Art¡¡Images¡¿Heritage¡¡Images¡¿¥²¥Ã¥Æ¥£¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ë
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁèËÖÈ¯¤«¤éÀ¤³¦¤Î¹½¿Þ¤Ï·ãÊÑ¤·¡¢¿¿¿·¤·¤¤¡Ø¥·¥óÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡Ù¤¬Æü¡¹¡¢ºî¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¤ò¡¢ºî²È¤Ç¸µ³°Ì³¾Ê¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Îº´Æ£Í¥»á¤¬¡¢¥ª¥·¥ó¥È(OSINT Open Source INTelligence¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó)¤ò¶î»È¤·¤ÆÃµº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª
¡½¡½ºÇ¶á¡¢´ÚÈó»Ò¤Ë¶Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¹Í¤¨Êý¤ä½ñ¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤Ä¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê´ÚÈó»Ò¤ÎÌ¾¸À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ø»ä¤á¤Ï¡¢Ê¬¤«¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÇÏ¼¯¼Ô¤À¤·¡¢Ê¬¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔÀ¿¼Â¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ã²¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¿¼Â¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ï»àºá¤ËÅö¤¿¤ê¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê»àºá¤ËÅö¤¿¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢»ä¤á¤ÏÊ¹¤ÃÎ¤ë½ê¤ò»Ä¤é¤º¡¢¿½¤·½Ò¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºá¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Âç²¦ÍÍ¤Î¤´ºÎ·è¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡Ù
¡½¡½¡ÖÃÎ¤é¤º¤·¤Æ¸À¤¦¤ÏÉÔÃÒ¡Ê¤Õ¤Á¡Ë¤Ê¤ê¡£ÃÎ¤ê¤Æ¸À¤ï¤¶¤ë¤ÏÉÔÃé¤Ê¤ê¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔÀ¿¼Â¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤³¤é¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤äÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥í¥·¥¢ÀìÌç²È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔÀ¿¼Â¤À¤È»×¤¤Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥¬¥ó¥¬¥ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºNATO¤Î·ï¡£ÊÆ·³È´¤¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù¤¨ÀÚ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½»Ù¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÀïÁè¤ò»ß¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿¥É¥¤¥Ä¤¬·³»ö¹ñ²È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¨¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î»º¶È¤¬·³»ö²½¤¹¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢ËÜÅÚ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥É¥¤¥ÄÏ¢¹ç·³¤¬¹¶¤á¹þ¤à¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÀï½Ñ³Ë¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï³ËÊ¼´ï¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥É¥¤¥Ä¤ÏÇÔÀï¹ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³ËÊ¼´ï¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÂÐ¥É¥¤¥Ä¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀï½ÑÅª³ËÊ¼´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂèÆó¼¡ÂçÀï¤Ç¡¢¥½Ï¢¤Ï¥É¥¤¥Ä·³¤Ë3000Ëü¿Í»¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤½¤Î»þ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢³Ë¶¦Í¤È¤·¤Æ³ËÊ¼´ï¤ò¥É¥¤¥Ä¤ËÂß¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡½¡½Âß¤µ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤Ï¤¤¡£²¾¤Ë³Ë¶¦Í¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤µ¤Ê¤¤¤ÈºîÆ°¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÌÇË´¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¤¿¤À¤·¡¢AfD¡Ê¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡Ë¤¬À¯¸¢¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Àè¤Ë¹ñÆâ¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í¤À¤±¤Î¥É¥¤¥Ä¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é³°¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÌÇË´¤ÏÌÈ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤·¤«¤·¡¢¥Ê¥Á¥¹¥É¥¤¥Ä¤È·ëÏÀ¤Ï°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡°ì½ï¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³§¡¢ÀèÁÄÊÖ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸µÕä¡Ê¤²¤ó¤³¤¦¡Ë¤Ï²¿¤Ç²ò·è¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©
¡½¡½³ùÁÒËëÉÜ¤ÎÍ¦´º¤ÊÉð»Î¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¿ÀÉ÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ª¤ª¤Ã¡¢Á°¡¹²ó¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î1944Ç¯¤ÎÂçÆüËÜÄë¹ñ¤Î¹ñºö±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤Æ¿ÀÉ÷¤Ï¿á¤¯¡Ù¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡1939Ç¯¤Ë±¦Íã¤Î»×ÁÛ²È¡¦ÂçÀî¼þÌÀ¤¬¡ØÆüËÜÆóÀéÏ»É´Ç¯»Ë¡Ù¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¸µÕä¤Ï³ùÁÒÉð»Î¤Î·òÆ®¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤ë¤ÈÅö»þ¡¢ºÇ¤â¤¹¤´¤¤¥¦¥ë¥È¥é±¦Íã¤ÎÌ¬ÅÄ¶»´î¡Ê¤ß¤Î¤À¡¦¤à¤Í¤¡Ë¤¬¡Ö°ËÀª¤Î¿ÀÉ÷¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¸¶ç¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç½ñ¤Ä¾¤·¤Æ¡¢°ËÀª¤Î¿ÀÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸µÕä¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¦¥ë¥È¥é±¦Íã¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØÇ¾ÆâÀï´Ï¥µ¥Ê¥¨¡Ù¤Î²ó¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤ËÇ°ÎÏ¼çµÁ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ÌÁê¤¬°ã¤¦À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÇ°ÎÏ¡×¤ä¡Ö´êÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Õ¤ß¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤âÇ°ÎÏ¤ÇÂç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤Î......ÏÃ¤ò¸½¼Â¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿......¡£ËÌ¾ò»þ½¡¤Î¥»¥ê¥Õ¡¢¡Ô¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¹Ä¸æ¹ñ¤ò¼é¤é¤ó¤È¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀÖÀ¿¡¢Å·¤ËÄÌ¤º¡£4000Í¾¤ê¤ÎÅ¨½®¤ò°ìÌë¤Î¤¦¤Á¤ËÊ¤ÌÇ¤·¸õ¡£¤³¤ì¡¢³§¡¢°ËÀª¤Ë¤ª¤ï¤·¤Þ¤¹¹ÄÁÄ¿ÀÎî¤Î¸æ¿À¶È¡Õ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ø¿¦¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬¡¢¥Ø¥ë¥Ä¥©¥°ÂçÅýÎÎ¤Ë²¸¼Ï¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£¡¡¤Þ¤º¡¢²¸¼Ï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¼óÁê¤Ï¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤ó¤»¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñ²ñ¤Ç²¸¼Ï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¡¢²¸¼Ï¤òµá¤á¤ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂçÅýÎÎ¤â²¸¼Ï¤Ë¤·¤Æ¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤½¤í¤½¤í¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤ÏÍÑºÑ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿§¡¹¤Èµ¿ÏÇ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜ¤ÏÍÕ´¬¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÍÕ´¬¤ä¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤ÉÌó30Ëü¥É¥ëÁêÅö¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥¶¤Î¸ýÍø¤¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¾®¤µ¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¼ýÏÅºá¤Ç¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤¤¤¦¹ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£F35¤ÎÍã¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥×¤Û¤É¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¡½¡½¤¹¤ë¤È¡¢µÜÄî½»¤Þ¤¤¤Î¥È¥é¥ó¥×°ìÂ²¤òµ®Â²¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ°ìÂ²¤ò½õ¤±¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸µ®Â²Æ±»Î¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÁ´Éô¡¢´ÚÈó»Ò¤ÎÄÌ¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤³¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¡©
º´Æ£¡¡¤Ï¤¤¡£´ÚÈó»Ò¤Î»×ÁÛ¤Ë¡Ö´Ä¶¿´¿È¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤Þ¤«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢
¡ÖÀ»¿Í¤¬¹ñ¤ò¼£¤á¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¤³¤Á¤é¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤ª¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ò»ý¤Á¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°¦¾ð¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤òÍê¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤«¤º¤Ë¤ª¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡¤¬°ÂÁ´¤À¡£¤½¤â¤½¤â·¯¿Ã¤Î´Ö¤ËÆù¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¥È¥é¥ó¥×¤È¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¤¬¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤ò²¸¼Ï¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¡¢º£¸å¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤ÏÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´Ö¤Ï¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤ò»È¤¨¤ë¶ÉÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¸¤òÇä¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æº£ÀÎ¤ÎµÜÄîÀ¯¼£¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢°¦¾ð¤ä¿®Íê¤Ê¤É¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤ë¤È¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
