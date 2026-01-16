¥Òー¥¿ー¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¡Ø2É¤¤ÎÇ¡Ù¤¬¡Ä¡Ä¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¸÷·Ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¿ÍÂ³½Ð¡Ö²Ä°¦¤¤¤ªÊ¢£÷¡×¡Ö´Ö¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤£÷¡×¡ÖÂÕÂÆ¤Î¶Ë¤ß¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Òー¥¿ー¤ÇÃÈ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡£ÃÈ¤«¤¤¥Òー¥¿ー¤òÁ°¤ËÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏTikTok¤Ë¤Æ¡¢800²ó°Ê¾å¤¤¤¤¤Í¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥Òー¥¿ー¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¡Ø2É¤¤ÎÇ¡Ù¤¬¡Ä¡Ä¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¸÷·Ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡Û
¥Òー¥¿ー¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤é¡Ä
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ì¤³¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥ë¥É¤Î¥Ê¥¤¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥ëー¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÉô²°¤òÃÈ¤á¤ë¤¿¤á¥Òー¥¿ー¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Òー¥¿ー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´¨¤¤Åß¤Î»þ´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿´¶¯¤¤Ì£Êý¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤âÂç¹¥¤¤ÊÃÈË¼´ï¶ñ¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¥Ê¥¤¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥ëー¥¯¤Á¤ã¤ó¤âÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¤¹¤ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¤¯¤Ä¤í¤®¤Ï¤¸¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÊ¢´Ý½Ð¤·¤Ç¥Ý¥«¥Ý¥«
Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¿²Å¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÊ¢´Ý½Ð¤·¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÈ¤«¤µ¤Î¤¢¤Þ¤êµ¤¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·Ù²ü¿´¤À¤È¤«¡¢ÌîÀ¸¤ÎËÜÇ½¤È¤«¤ÏËº¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤ªÊ¢´Ý½Ð¤·¤Ç¥Òー¥¿ー¤ÎÇ®¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥¤¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥ëー¥¯¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ã¤Á¤âËË¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÇ¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬Â³½Ð
¥Òー¥¿ー¤ò½Ð¤·¤¿¤é¹¬¤»¤½¤¦¤ËÃÈ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥ëー¥¯¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌþ¤·Ëþ¥¿¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¿´²¹¤Þ¤ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿Æü¾ïÉ÷·Ê¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ì¤³¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤Ç¤¿¤Á¤ÎÅê¹Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
