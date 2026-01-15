¥Þ¥Ä¥À³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¤«¤Ä¹âÀÅ½ÍÀ­¤Î¹â½ÐÎÏ¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPHEV¡Ë¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Âè60²óµ¡³£¿¶¶½¾Þ¡Öµ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢È¯ÅÅÍÑ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ç³Èñ¤äÀÅ½ÍÀ­¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀ­¤òÎ¾Î©¡£¸½ºß¤Ï¡ÖMAZDA MX-30 ROTARY-EV¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÆ°²½¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÇ³ÎÁÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£

¥Þ¥Ä¥À¡¢¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜPHEV¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬¡¢¡Öµ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ

¥Þ¥Ä¥À³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¾®·¿·ÚÎÌ¡¦¹âÀÅ½ÍÀ­¤Î¹â½ÐÎÏ¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPHEV¡Ë¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬¡¢Âè60²óµ¡³£¿¶¶½¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Íµ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ¡Ë*1¤Î¡Öµ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Öµ¡³£¿¶¶½¾Þ¡×¤Ï¡¢µ¡³£»º¶È¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÍ¥½¨¤Ê¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÀ®²Ì¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ¡³£»º¶Èµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡¦È¯Å¸¤ËÃø¤·¤¯´óÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¶ÈÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£*2

¾®·¿·ÚÎÌ¡¦¹âÀÅ½ÍÀ­¤Î¹â½ÐÎÏ¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜPHEV¡Öe-SKYACTIV R-EV¡×

¤³¤Î¤¿¤Ó¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¾®·¿·ÚÎÌ¡¦¹âÀÅ½ÍÀ­¤Î¹â½ÐÎÏ¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜPHEV¡×¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÎÌ»º²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯ÅÅµ¡¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢¥Þ¥Ä¥ÀÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÅÅÎÏ¤Î¤ß¤Ç¤ÎÁö¹Ô»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó½ÅÎÌ¤ÈÍÆÀÑ¤¬Éé²Ù¤È¤Ê¤êÅÅÎÏ¾ÃÈñÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥·¥×¥í¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÈæ¤Ù¾®·¿·ÚÎÌ¤Ê¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ç³Èñ²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥È¥íー¥¯²½¤ä·ÚÎÌ²½¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥ë¥ßºàÎÁ¤ÎºÎÍÑ¡¢ÂÑËàÌ×À­¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ½ÌÌ½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢È¯ÅÅÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³«È¯¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸½ºß¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖMAZDA MX-30 ROTARY-EV¡×¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼õ¾ÞÂÐ¾Ý¡§ ¡Ö¾®·¿·ÚÎÌ¡¦¹âÀÅ½ÍÀ­¤Î¹â½ÐÎÏ¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜPHEV¤Î¼ÂÍÑ²½¡× ³«È¯Ã´Åö¼Ô¡§ ²¬Î± ¸÷Âå¡Ê¤ª¤«¤É¤á¡¦¤ß¤Ä¤è¡Ë¡¢À±Ìî »Ê¡Ê¤Û¤·¤Î¡¦¤Ä¤«¤µ¡Ë¡¢
Ä¹Ã«Àî Íµ°ì¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤Ò¤í¤«¤º¡Ë¡¢»ÖÂ¼ Ä¾µª¡Ê¤·¤à¤é¡¦¤Ê¤ª¤­¡Ë

¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖË°¤¯¤Ê¤­Ä©Àï¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Î¤â¤È¡¢ÅÅÆ°²½¤äÍÍ¡¹¤ÊÇ³ÎÁ¤ÈÁêÀ­¤ÎÎÉ¤¤¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹­¤¯¹×¸¥¤Ç¤­¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¤Ò¤ÈÃæ¿´¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤â¤È¡ÖÁö¤ë´¿¤Ó¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆü¾ï¤Ë°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Î´¶Æ°¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¡ÖÀ¸¤­¤ë´¿¤Ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ú¤´»²¹Í¡Û

¢£ MAZDA MX-30 ROTARY-EV
https://www.mazda.co.jp/cars/mx-30/?car_id=mx-30rotaryev¡¡

¢£ ¥Þ¥Ä¥Àµ»Êó No.40 (2023) P.47-89¡¡ÆÃ½¸¡§MAZDA MX-30 ROTARY-EV
https://www.mazda.com/ja/innovation/monozukuri/technology/tech-review/2023¡¡

¢£ ¥Þ¥Ä¥Àµ»Êó No.41 (2025) P.74 MX-30 ROTARY-EV¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥âー¥¿ー¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯
https://www.mazda.com/ja/innovation/monozukuri/technology/tech-review/2025¡¡

¢£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Öµ¡³£¿¶¶½¾Þ¡×¼õ¾ÞÍúÎò

Ç¯ ¼õ¾Þ ÆâÍÆ Âè1²ó ¡ÊÊ¿À®15Ç¯ÅÙ¡Ë ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ ´Ä¶­ÂÐ±þ¥¹¥êー¡¦¥¦¥§¥Ã¥È¥ª¥óÅÉÁõµ»½Ñ¤Î³«È¯ Âè5²ó ¡ÊÊ¿À®19Ç¯ÅÙ¡Ë µ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ ¿åÁÇ¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Î³«È¯ Âè8²ó ¡ÊÊ¿À®22Ç¯ÅÙ¡Ë µ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ ½Ö»þµ¯Æ°¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡Êi-stop¡Ë Âè9²ó ¡ÊÊ¿À®23Ç¯ÅÙ¡Ë ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ ¹â°µ½ÌÈæ¹â¸úÎ¨¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊSKYACTIV-G¡Ë Âè11²ó¡ÊÊ¿À®25Ç¯ÅÙ¡Ë µ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ Äã°µ½ÌÈæ¥¯¥êー¥ó¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯
¡ÊSKYACTIV-D¡Ë Âè12²ó¡ÊÊ¿À®26Ç¯ÅÙ¡Ë µ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ ¹â¸úÎ¨¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È´¶¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿··¿AT¤Î³«È¯
¡ÊSKYACTIV-DRIVE¡Ë Âè14²ó¡ÊÊ¿À®28Ç¯ÅÙ¡Ë ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ ¿´ÃÏÎÉ¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¼ç±¿Æ°·Ï¸º¿êµ»½Ñ¤Î³«È¯¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¹¥àー¥¶ー¡Ë Âè53²ó¡ÊÊ¿À®30Ç¯ÅÙ¡Ë ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ Ìë´Ö»ë³¦¹©¾ì¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯
¡Ê¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦LED¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡ÊALH¡Ë¡Ë Âè54²ó¡ÊÎáÏÂ1Ç¯ÅÙ¡Ë µ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ ËÉ»¬¤ò³×¿·¤¹¤ëÂÑ¿©À­¤Î¿×Â®É¾²Áµ»½Ñ¤ÈÁõÃÖ Âè55²ó¡ÊÎáÏÂ2Ç¯ÅÙ¡Ë µ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ ¿·¹½Â¤¥Èー¥·¥ç¥ó¥Óー¥à¥¢¥¯¥¹¥ë¤È¤½¤Î¹â¸úÎ¨À¸»ºµ»½Ñ¤Î³«È¯ Âè57²ó¡ÊÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡Ë ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ ¤ß¤ó¤Ê¤¬Áö¤ë´¿¤Ó¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ë¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¼«Áà¼Ö¤Î³«È¯¡ÊMAZDA MX-30 Self-empowerment Driving Vehicle¡Ë Âè58²ó¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë µ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ Ä¹¼Ü¥¢¥ë¥ß¥¯¥é¥Ã¥Á¥É¥é¥à¤ÎÁºÀ­²Ã¹©²½µ»½Ñ¤Î³«È¯
(8Â®¥ªー¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó) Âè60²ó¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ë µ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ ¾®·¿·ÚÎÌ¡¦¹âÀÅ½ÍÀ­¤Î¹â½ÐÎÏ¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜPHEV¤Î¼ÂÍÑ²½

*1 °ìÈÌºâÃÄË¡¿Íµ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ http://www.jspmi.or.jp/¡¡
*2 ËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ï2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¡£

¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§¥Þ¥Ä¥À³ô¼°²ñ¼Ò