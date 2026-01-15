¥Þ¥Ä¥À¤Î¡Ö¥íー¥¿¥êーPHEV¡×¤¬Âè60²óµ¡³£¿¶¶½¾Þ¡Öµ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
¥Þ¥Ä¥À³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¤«¤Ä¹âÀÅ½ÍÀ¤Î¹â½ÐÎÏ¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPHEV¡Ë¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Âè60²óµ¡³£¿¶¶½¾Þ¡Öµ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢È¯ÅÅÍÑ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ç³Èñ¤äÀÅ½ÍÀ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀ¤òÎ¾Î©¡£¸½ºß¤Ï¡ÖMAZDA MX-30 ROTARY-EV¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÆ°²½¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÇ³ÎÁÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¥Þ¥Ä¥À¡¢¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜPHEV¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬¡¢¡Öµ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
¥Þ¥Ä¥À³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¾®·¿·ÚÎÌ¡¦¹âÀÅ½ÍÀ¤Î¹â½ÐÎÏ¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPHEV¡Ë¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬¡¢Âè60²óµ¡³£¿¶¶½¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Íµ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ¡Ë*1¤Î¡Öµ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¡³£¿¶¶½¾Þ¡×¤Ï¡¢µ¡³£»º¶È¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÍ¥½¨¤Ê¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÀ®²Ì¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ¡³£»º¶Èµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡¦È¯Å¸¤ËÃø¤·¤¯´óÍ¿¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¶ÈÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£*2
¤³¤Î¤¿¤Ó¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¾®·¿·ÚÎÌ¡¦¹âÀÅ½ÍÀ¤Î¹â½ÐÎÏ¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜPHEV¡×¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÎÌ»º²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯ÅÅµ¡¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢¥Þ¥Ä¥ÀÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÅÅÎÏ¤Î¤ß¤Ç¤ÎÁö¹Ô»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó½ÅÎÌ¤ÈÍÆÀÑ¤¬Éé²Ù¤È¤Ê¤êÅÅÎÏ¾ÃÈñÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥·¥×¥í¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÈæ¤Ù¾®·¿·ÚÎÌ¤Ê¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ç³Èñ²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥È¥íー¥¯²½¤ä·ÚÎÌ²½¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥ë¥ßºàÎÁ¤ÎºÎÍÑ¡¢ÂÑËàÌ×À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ½ÌÌ½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢È¯ÅÅÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³«È¯¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖMAZDA MX-30 ROTARY-EV¡×¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖË°¤¯¤Ê¤Ä©Àï¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Î¤â¤È¡¢ÅÅÆ°²½¤äÍÍ¡¹¤ÊÇ³ÎÁ¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¤Ò¤ÈÃæ¿´¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤â¤È¡ÖÁö¤ë´¿¤Ó¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆü¾ï¤Ë°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Î´¶Æ°¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë´¿¤Ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
¢£ MAZDA MX-30 ROTARY-EV
https://www.mazda.co.jp/cars/mx-30/?car_id=mx-30rotaryev¡¡
¢£ ¥Þ¥Ä¥Àµ»Êó No.40 (2023) P.47-89¡¡ÆÃ½¸¡§MAZDA MX-30 ROTARY-EV
https://www.mazda.com/ja/innovation/monozukuri/technology/tech-review/2023¡¡
¢£ ¥Þ¥Ä¥Àµ»Êó No.41 (2025) P.74 MX-30 ROTARY-EV¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥âー¥¿ー¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯
https://www.mazda.com/ja/innovation/monozukuri/technology/tech-review/2025¡¡
¢£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Öµ¡³£¿¶¶½¾Þ¡×¼õ¾ÞÍúÎò
*1 °ìÈÌºâÃÄË¡¿Íµ¡³£¿¶¶½¶¨²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ http://www.jspmi.or.jp/¡¡
*2 ËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ï2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§¥Þ¥Ä¥À³ô¼°²ñ¼Ò