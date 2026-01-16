´ÆÆÄ¤ÎÃíÊ¸¤ò¡É¤Þ¤µ¤«¤ÎµñÈÝ¡É¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡¸½ÌòÆüËÜÂåÉ½¤¬¸«¤»¤¿¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¡ÖÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×
»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿»á¤¬¸ì¤ë¾®Àî¹Ò´ð¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤ä¤êÊý¤È¹Ò´ð¤Î¤è¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ç¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¡Ê¸½ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë¤¬²£ÉÍFC¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¡£
¡¡23Ç¯¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò²á¤´¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¤òÎ¥¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤¿²£ÉÍ¤ØÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂç¤¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡¿Á´7²ó¤Î5²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡Åö»þ¡¢²£ÉÍFC¤Ï2Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿J1¤«¤é¤Î´ÙÍî¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ºÆ¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥ó¥Ø¥ó¡Ë¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¤µ¤»¡¢1Ç¯¤ÇJ2¤Î2°Ì¤Ø¤È¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢J1¾º³Ê¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡ÖÈà¤Ï¶Í¸÷³Ø±à¤«¤é¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤«¤é¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¤¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²£ÉÍFC¤ËÍè¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÁª¼ê¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£2022Ç¯¤Î¹Ò´ð¤Ï¡ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ï¤·¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¡É¤À¤Ã¤¿¤·¡¢°ìÈÖ¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞËÍ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤«¤é¹¶·âÅª¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤òºÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬¤¹¤´¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡Ø¥»¥ó¥¿¡¼FW¤ÎÁª¼ê¤ÏÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤È¤«¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂ¿¾¯¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î»Å»ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇËÜ¿Í¤â¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤ä¤êÊý¤È¹Ò´ð¤Î¤è¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÀÅÀ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦½Ò²û¤¹¤ë¤¬¡¢³Î¤«¤ËÈØÅÄ»þÂå¤Î¾®Àî¤Ï¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤È¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤¿2019Ç¯¸åÈ¾¤Ï7ÅÀ¡¢ÈØÅÄ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿2020Ç¯¤Ï9ÅÀ¤È¿ô»úÅª¤Ë°¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÍÊýÅÄÂÎÀ©1Ç¯ÌÜ¤Î²£ÉÍFC¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥óÀï¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òËÜ¿Í¤â¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2022Ç¯¤Ï¥µ¥¦¥í¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¡Ê¸½¾å³¤¿½²Ö¡Ë¡¢¥¯¥ì¡¼¤Ù¡¢¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¡Ê¸½FCÅìµþ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤âÅÏî´Àé¿¿¡¢°ËÆ£æÆ¤È¥¨¡¼¥¹µé¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Íºà¤â¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿ØÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¹Ò´ð¤Ë¡Ø¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÈµñÈÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ø¥·¥ã¥É¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤Î¸À¤¤Êý¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥·¥ã¥É¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ò´ð¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤ËÎ¾¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤ÎÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®Àî¼«¿È¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ø¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤è¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¤â¤Ã¤ÈÁ°Àþ¤«¤é¸¥¿ÈÅª¤ËÆóÅÙÄÉ¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤«¤éÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¤«¤Ê¤ê°Õ¼±¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦Í×µá¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢FW¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³èÌö¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¹Ò´ð¤Ï²£ÉÍFC¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹â¤ß¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿·ë²Ì¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÏÅÀ¤ò¼è¤ëÉôÊ¬¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡Ù¡Ø¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼«¿®¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ¤òJ1¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿2023Ç¯Á°È¾¤Ë¤â¼¨¤·¤Æ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¹Ô¤¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢ÂåÉ½¤Ç¤âÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯10¡¦11·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤âÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¶µ¤¨»Ò¤ÎÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¡£2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Þ¤Ç¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¡£¾®Àî¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤ÈÊÂ¤ÖÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¤âÂçÉñÂæ¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î»Ñ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂåÉ½¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡¢É¬»à¤ÇÀ¸¤»Ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤âÁ´ÎÏ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈWÇÕ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Å¥½¤¯¤·¤Ö¤È¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÀäÂÐ¤ËWÇÕ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð¾å°Ì¿Ê½Ð¤â²ÄÇ½¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹Ò´ð¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²¸¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾®Àî¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¡£2026Ç¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤È¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë