¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»Ø¤ò¤µ¤¹³¨Ê¸»ú¤È¤ª²½¤±¤Î¤è¤¦¤Ê³¨Ê¸»ú¤òÅê¹Æ¡£ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÊÆÄÅ¤È¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤Î½éÍèÆü¸ø±é¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯ÁÇÅ¨¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎÉ¤¤´é¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÊÆÄÅ¤µ¤ó¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¾Ð´é¡×¡ÖÆó¿Í¤Î¿Â»Î¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£