¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¥¤¥ó¥É°Ü½»´«¤á¤é¤ì¡Ö·ëº§¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¡¢¹Ô¤¯¡Á¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê49¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É±Ç²è¡Ö¥×¥·¥å¥Ñ¡¡·¯Î×¡×¡Ê¥¹¥¯¥Þ¡¼¥ë´ÆÆÄ¡¢16Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÁ°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î¥é¥·¥å¥ß¥«¡¼¡¦¥Þ¥ó¥À¥ó¥Ê¡Ê29¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¤¸¤ãº§³è¼ºÇÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æº§³è¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×°Æ¡£¥¤¥ó¥É¤ÇÂ³ÊÔ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò´õË¾¤·¤¿¡£¼ç±é¤Î¥¢¥Ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥¸¥å¥ó¡Ê43¡Ë¤Ë°Ü½»¤ò´«¤á¤é¤ì¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Á¡£¤Ç¤â·ëº§¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¡¢¹Ô¤¯¡Á¡ª¡¡¥°¥Ã¥Ð¥¤¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Á¡ª¡×¤È¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£