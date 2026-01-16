º£Ìë¡ØM¥¹¥Æ¡Ù2»þ´ÖSP¤Ï¡Ö2025Ç¯M¥¹¥ÆºÇ¶¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹BEST30¡×¡¡STARTO¥á¥É¥ì¡¼¡¢AKB48¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOGÂç½¸¹ç¤Ê¤Éµ®½Å±ÇÁüÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦16Æü¸á¸å8»þ¤«¤é2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯M¥¹¥ÆºÇ¶¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹BEST30¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ£°æÉ÷¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢Vaundy¡¢Snow Man¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢HANA¡¢King Gnu¡¢timelesz¡¢back number¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£SixTONES¤é¤Ë¤è¤ëSTARTO¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤äÂçÅçÍ¥»Ò¤éAKB48¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOGÂç½¸¹ç¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤ÏÌó14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ»ÏÆ°¸å½é²Î¾§¡¢¤½¤·¤Æ50TA¤³¤È¼íÌî±Ñ¹§¤¬King & Prince¤È°ìÌë¸Â¤ê¤ÎSP¥³¥é¥Ü¤Þ¤Ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£°æÉ÷¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢Vaundy¡¢Snow Man¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢HANA¡¢King Gnu¡¢timelesz¡¢back number¤é¤ÎÇòÇ®¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢25Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤«¤é±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄ°¤¤¿¤¤³Ú¶Ê¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØM¥¹¥Æ¡ÙÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥ê¥ÏÌ©Ãå±ÇÁü¤âÂç¸ø³«¡£ËÜÈÖ¤ò¹µ¤¨¤¿¡õ½ª¤¨¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤â³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢timelesz¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢BE:FIRST¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢¥¿¥â¥ê¤¬¤½¤ÎºÍÇ½¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ2025Ç¯M¥¹¥Æ¤ÎºÇ¶¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ï¡£
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½Ð±é¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
XG
SUPER BEAVER
timelesz
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡Ë
BE:FIRST
