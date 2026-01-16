¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤¬Âç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¡ÈÅ·²¼°ì¤Î¤Ò¤¤ç¤¦¼Ô¡ÉÌò¡ÖËÍ¤Ê¤ê¤Ë¿Í´Ö½¤¯±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
NHK¤Ï15Æü¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢üâÅèÀ¯¿¡Ê59¡Ë¤¬ÉðÅÄ¿®¸¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¡Ê59¡Ë¤¬¹ÓÌÚÂ¼½Å¡¢±ÝÌÚ¹§ÌÀ¡Ê70¡Ë¤¬Àõ°æµ×À¯¡¢Äá¸«Ã¤¸ã¡Ê61¡Ë¤¬Ä«ÁÒµÁ·Ê¡¢Ç÷ÅÄ¹§Ìé¡Ê48¡Ë¤¬ÀÐÀî¿ôÀµÌò¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê7¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
üâÅè¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤Ï¡¢16Ç¯¡Ö¿¿ÅÄ´Ý¡×¡ÊËÌ¾ò»áÀ¯Ìò¡Ë°ÊÍè6ÅÙÌÜ¡£üâÅè¤Ï¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¿¿´¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ÓÌÚÂ¼½Å¤ò±é¤¸¤ë¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÅ·²¼°ì¤Î¤Ò¤¤ç¤¦¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Â¼½Å¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¿Í´Ö½¤¯±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£