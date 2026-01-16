DAIGO¡¢¡È¿ÆÍ§¡ÉÇÐÍ¥¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¶ÄÅ·¡Ä¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡Ö¶È¼Ô¤µ¤ó¤ä¡×
¡¡¤¤ç¤¦16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡ØDAIGO¤âÂæ½ê¡Á¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î©²¿¤Ë¤¹¤ë¡©¡Á¡Ù¤ËDAIGO¤Î¡È¿ÆÍ§¡É¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¸÷¿Ã¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËDAIGO¤¬¶ÄÅ·¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÃçÎÉ¤¯ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤¹¤ëDAIGO¡õ¹â¶¶¸÷¿Ã
¡¡18Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë(ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹â¶¶¤Ï¡¢DAIGO¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤Âç¤ÎÃçÎÉ¤·¡£9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Æ±¤¸¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¸½ºß¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¤Ä¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¡Ö¸÷¿Ã¡×¡¢¡Ö¤ª·»(¤ª¤Ë¤¤)¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦´ÖÊÁ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¶¶¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¥¹¥¤¡¼¥ÄÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¸÷¿Ã¤À¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ëDAIGO¡£¹â¶¶¤È¤¤¤¨¤Ð¡È¤ª²Û»Òºî¤ê¡É¡£¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢Éý¹¤¤¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ëÆ°²è¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï20Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤â½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥ÄÇÐÍ¥¡×¤ÎÌ¾¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¡Äºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¹â¶¶¤¬¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Ä¾É®¤Ç¡ÖDAIGO¤âÂæ½êºÇ¹â!!¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¹õ¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¸÷¿Ã¤Î¡ÈM¡É¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¡¼¥ë¤Þ¤ÇÅ½¤é¤ì¤¿¤ª¼êÀ½¤Î¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤¬¥®¥Ã¥·¥ê¡£Çä¤êÊª¤È¸«¤Þ¤¬¤¦¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¡¢DAIGO¤â¡Ö¥¬¥Á¤Ç!?(¾Ð)¡×¤È¶ÄÅ·¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡Ö64¸Ä¡×¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ËÜ¤æ¤ê¤â¡Ö¶È¼Ô¤µ¤ó¤ä¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¶È¼Ô¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¹â¶¶¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¨¡¢¸÷¿Ã¤½¤ó¤Ê¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤àDAIGO¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤âÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¬´î¤ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤³¤¿¤¨¡¢¡Ö¥×¥ë¥³¥®É÷¥Á¡¼¥º¥í¡¼¥ë¡×¤òÄ´Íý¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÃçÎÉ¤¯ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤¹¤ëDAIGO¡õ¹â¶¶¸÷¿Ã
¡¡18Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë(ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹â¶¶¤Ï¡¢DAIGO¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤Âç¤ÎÃçÎÉ¤·¡£9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Æ±¤¸¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¸½ºß¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¤Ä¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¡Ö¸÷¿Ã¡×¡¢¡Ö¤ª·»(¤ª¤Ë¤¤)¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦´ÖÊÁ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¡Äºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¹â¶¶¤¬¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Ä¾É®¤Ç¡ÖDAIGO¤âÂæ½êºÇ¹â!!¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¹õ¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¸÷¿Ã¤Î¡ÈM¡É¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¡¼¥ë¤Þ¤ÇÅ½¤é¤ì¤¿¤ª¼êÀ½¤Î¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤¬¥®¥Ã¥·¥ê¡£Çä¤êÊª¤È¸«¤Þ¤¬¤¦¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¡¢DAIGO¤â¡Ö¥¬¥Á¤Ç!?(¾Ð)¡×¤È¶ÄÅ·¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡Ö64¸Ä¡×¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ËÜ¤æ¤ê¤â¡Ö¶È¼Ô¤µ¤ó¤ä¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¶È¼Ô¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¹â¶¶¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¨¡¢¸÷¿Ã¤½¤ó¤Ê¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤àDAIGO¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤âÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¬´î¤ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤³¤¿¤¨¡¢¡Ö¥×¥ë¥³¥®É÷¥Á¡¼¥º¥í¡¼¥ë¡×¤òÄ´Íý¤¹¤ë¡£