¡Ö½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡×ÀöÂõµ¡¤Ë2ºÐ»ùÍî²¼¤âÉã¿Æ¡Ê31¡Ë¤¬20Ê¬´ÖÊüÃÖ¤«¡Ä»à°ø¤ÏÃâÂ©»à¡¡°ñ¾ë¡¦¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»Ô
2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬ÀöÂõµ¡¤Ë¸í¤Ã¤ÆÍî¤Á¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½õ¤±¤º¤ËÊüÃÖ¤·ÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢31ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢15ÆüÄ«¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
»Ò¤É¤âÉô²°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀöÂõµ¡¤¬¡Ä
·Ù»¡½ð¤òÊâ¤¯¡¢Âç¤¤á¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿ÃË¡£
ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î»³¸ýÍµÍøÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¡£
°ì²È¤¬Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢°ñ¾ë¡¦¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ºÊ¤Ï³°½ÐÃæ¡£¼«Âð¤Ë¤Ï»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤È2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦°ª°á¤Á¤ã¤ó¤Î2¿Í¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤âÉô²°¤Ë¤Ï¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½Ä·¿¤ÎÀöÂõµ¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ª°á¤Á¤ã¤ó¤Ï¼þÊÕ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂ¾ì¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀöÂõµ¡¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¸í¤Ã¤ÆÆ¬¤«¤éÍî¤Á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ª°á¤Á¤ã¤ó¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Éã¿Æ¤Î»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ö½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÀöÂõµ¡¤ÎÃæ¤ËÍî¤Á¤¿°ª°á¤Á¤ã¤ó¤òÌó20Ê¬´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢ÊüÃÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤¬ÄÌÊó¤·¡¢°ª°á¤Á¤ã¤ó¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ª°á¤Á¤ã¤ó¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢»à°ø¤ÏÃâÂ©»à¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Íî²¼¤·¤¿°ª°á¤Á¤ã¤ó¤òÊüÃÖ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
