ËÌ³¤Æ»¡¦¼ê°ð·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ2¾ò3ÃúÌÜ¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦°åÎÅ»öÌ³¤Î½÷¡Ê41¡Ë¤òË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Ï¸á¸å9»þ45Ê¬¤´¤í¡¢Æ±µï¤¹¤ëÊì¿Æ¡Ê65¡Ë¤ËÂÐ¤·¼«Âð¤Ç¡¢¥³¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª¤ò¤«¤±¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±µï¤¹¤ë¿ÆÂ²¤«¤é¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬Ùæ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬·Ù»¡¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡ÖÊì¤Ë±ÕÂÎ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Ë½¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
