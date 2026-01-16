¡Ú¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¸µ¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ûµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤À¤±¤¬»ý¤Ä¡ÈºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¡É¤È¡È¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¡É¤Î¸«¤Ä¤±Êý
¥×¥í¤¬¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¡ÖÃæ¾®·¿³ô¡×¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬»ñ»º¤òÇúÁý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÈëÌ©
¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢200Ãû±ßÄ¶¤Î±¿ÍÑ»Ä¹â¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¡¦¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÇÅê»ñÀïÎ¬¤ò¸£°ú¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬°ìÀ¸»È¤¨¤ë¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡×¡ÖS¡õP500¡×¤Î¡È¼¡¤ÎÅê»ñ½Ñ¡É¤òÅ°Äì»ØÆî¤·¤¿½é¤ÎÃø½ñ¡ØºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÄÅê»ñ½Ñ¡Ú¼ÂÁ©¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Û¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¸µ¥È¥Ã¥×¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö³ô¼°Åê»ñ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀïÎ¬¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Åê»ñ¼êË¡¤òÂÎ·Ï²½¡£¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹»Å¹þ¤ß¤Î¡ÖÅê»ñ»×¹Í¡×¤ä¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡Ü4»ñ»º¶ÑÅù·¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡Ê»ñ»ºÇÛÊ¬¡Ë¤Î¹½ÃÛÊýË¡¡¢ÍË¾¤Ê¸ÄÊÌ³ô¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡×¡ÖS¡õP500¡×¤Î¡È¼¡¤ËÃÎ¤ë¤Ù¤¡É¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ËþºÜ¡ª
¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»à³Ñ¤ËÌ²¤ë
¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤À¤±¤ÎÆÈÃÅ¾ì¡×
¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î´ë¶ÈÄ´ºº¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Ãæ¾®·¿³ô¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¾¦Çä¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÌîÊü¤·¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¾®·¿³ô»Ô¾ì¤Ë¤ÏÈó¸úÎ¨À¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Ãæ¾®·¿³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÂ¾¤ÎÅê»ñ²È¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í¥ÎÉÌÃÊÁ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤Î²ê¤ò»Ù¤¨¤ëÅê»ñ¤¬
ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤È»ñ»º¤òÀÚ¤êÂó¤¯
ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®·¿³ô»Ô¾ì¤¬¤¢¤Þ¤ê³èÈ¯¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¶½¤ÎÀ®Ä¹´ë¶È¤¬°é¤Á¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤òÀ¸¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ïº£¸å¤Î²ò·è¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃæ¾®·¿³ô¤¬¸½ºß¡¢ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¡Ö°ì¼¡¾ðÊó¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¼Ô¤¬¾¡¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¤³¦
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡Ö¾ðÊó¤Î¶õÇòÃÏÂÓ¡×¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂçµé¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¼«¿È¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤É¤¦³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¬¡Ö²¿¤ò´ð½à¤ËÇäÇã¤¹¤Ù¤¤«¡×ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·è»»Ã»¿®¤äÅ¬»þ³«¼¨¾ðÊó¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö°ì¼¡¾ðÊó¡×¤ò¼«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¼þ°Ï¤Ë°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÀ¸¤ÎÀ®Ä¹À¡×¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¶Ë¤á¤ë·Ð¸³¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÎ¼±¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÅê»ñ¥¹¥¥ë¡ÊÌÜÍø¤ÎÏ¡Ë¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¡×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤ÎÆÃ¸¢
µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ô¥ö·îÃ±°Ì¤Ç±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤òÊó¹ð¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨ÍË¾¤Ê´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë³ô²Á¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÝÍ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤Ï´ü¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Öº£¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤´Ö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢3Ç¯¸å¤Ë¤Ï²½¤±¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤¿ÌÃÊÁ¤ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÊÝÍ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÂÔ¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¤³¤½¤¬¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê»Ô¾ì¤ÇÍø±×¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅê»ñ¤¬¡ÖÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¡×¤òÁÏ¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë
Ãæ¾®·¿³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂç´ë¶È¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌµÌ¾¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤ÆÅê¤¸¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Î¿·¤·¤¤ÀßÈ÷Åê»ñ¤ä¸¦µæ³«È¯¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¡×¤ò¸«½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò»ñ¶âÌÌ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
