¡¡£±£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á£²£·³«Ëë¡ª¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£²¿Í¡ª£²»þ´Ö£Ó£Ð¡×¡Ê¸á¸å£·»þ¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿£µ¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç²þ¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥´¥Á£²£·¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¤º¤Ã¤È½Ð±é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢°áÁõ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤Î¥È¥é¤ÎÊ¤ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢µ¤¤Å¤¯¤ÎÁá¤¹¤®¤Ê¡©¡©À°ÂÎ¤Ç±¦¸ª¤Î²¼¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡ÖËè½µ¤Þ¤Ã¤¹¡¼¥¸¡¼¥Ë¡¼¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢£Î£Å£×£Ó¡¦ÁýÅÄµ®µ×¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡Ëè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤Þ¤¿Áý¤¨¤¿¡×¡ÖÍ¦¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤â¤°¤â¤°º´Ìî¤µ¤ó¸«¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡¡¤Þ¤Ã¤¹¡¼¡ßº´ÌîÍ¦ÅÍ¤Ï¤ä¤Ð¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Ï¤ä¥³¥ó¥Ó¤Û¤ó¤È¹¥¤¤À¤«¤é¡¢Íí¤ó¤Ç¤ë¤È¤³¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ì¤ó¤Î¤¿¤Î¤·¤ß¡×¡ÖºÂ¤êÊý¤Ç¤¹¤°¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£