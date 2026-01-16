µÆÃÓÍºÀ±¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò2Ç¯ÃÇ¤ë¤â¡ÄºÊ¡¦ÎÜÈþ¤Î¿´¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¡ÖÈ¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö¤³¤ÎÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×
WBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢É×¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤³¤³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿µÆÃÓÎÜÈþ¤µ¤ó¡£»×¤ï¤º´é¤¬¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆë¤ì½é¤á¥¨¥Ô¥½ー¥É¤«¤éÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤Ãæ¤Îµ÷Î¥´¶¤¬½é¡¹¤·¤¤¡ª¡×µÆÃÓÍºÀ±¡¦ÎÜÈþÉ×ºÊ¤ÎÃç¤è¤·É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¡ÊÁ´21Ëç¡Ë
É×¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò2Ç¯´ÖÃÇ¤êÂ³¤±
¨¡¨¡ º£Ç¯¡¢É×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤µ¤ó¤È·ëº§10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§»ä¤¬¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤òÉ×¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ë¡Ö¿¼ÄÅ¤µ¤ó¡ÊµìÀ«¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¼ª¤Ë¤â¤³¤Î¤³¤È¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤«ÆÃÄê¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤ËÈ¿¤¹¤ë¤Ê¤¡¤È»×¤¤¡¢2Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ·ë¹½Ä¹¤¤´Ö¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§¼þ¤ê¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë·ø¶ì¤·¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢°ìÅÙ²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢MLBÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¤½¤Î»þ´ü¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¤¢¤È¤Ç¤·¤¿¤é»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤È°ì½ï¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â»ä¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡¢¥Üー¥¸¥ç¥ì¡¦¥Ìー¥Üー¤Î²ò¶ØÆü¤Ç¤¹¡£Á´¿ÈËã¿ì¤Ç°ß¥«¥á¥é¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëã¿ì¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤Æ¤«¤éËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¢¤Þ¤ê¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§¾¯¤·ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤âÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¸åÆü»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃÎ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÃÎ¿Í¤«¤é¡ÖµÆÃÓ¤¯¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡¢°§»¢¤À¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢¤ªÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÉ×¤Ï¡¢»ä¤¬¸½¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤½¤ÎÌõ¤Ï¡Ä
¨¡¨¡ Ìµ»ö¤Ë²ñ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼ç¿Í¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§¤É¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â°§»¢¤ÏÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¤Î°§»¢¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ò¸«¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¥µ¥Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤«¤éÀ¼¤ò½Ð¤¹ÂÎ°é²ñ·Ï¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤°§»¢¤Ç¤·¤¿¡£°ì½Ö¤Ç¡¢¡Ö¤¤Ã¤ÈÎéµ·Àµ¤·¤¤Êý¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï°§»¢¤À¤±¤Çµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¯¤·¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÂÚºß»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª½éÂÐÌÌ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§É×¤Ï¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë¡ÖÈ¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÉ×¤Ï¡¢¾¯¤·Á°¤ËÉûÉ¡¹Ð±ê¤Î¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹¤ËÍè¤ëÁ°¤Þ¤ÇÉ¡¤Ë¥³¥Ã¥È¥ó¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤Þ¤ÀÉ¡¤ÎµÍ¤áÊª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¥³¥Ã¥È¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤ËÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¡£
¨¡¨¡ 2Ç¯±Û¤·¤Î´ê¤¤¤¬³ð¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢É¡¤ËµÍ¤áÊª¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÈ¢¤´¤È¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÉ×¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤É¤³¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ë²²¤»¤ºÍê¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤À¤¤¤Ö°õ¾Ý¿¼¤¤½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§°ß¥«¥á¥é¤Î¤¢¤È¤Ç»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¾¤¤·¾å¤¬¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢É×¤Ë¿©»ö¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤«¤éÉ×¤âÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤ÏÌµÍý¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¡¹µ¯¤³¤ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤µ¡×¤Ë¼æ¤«¤ì
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§¥Çー¥È¤é¤·¤¤¥Çー¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥É¥ê¥«¥à¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡¢¤Õ¤È²£¤ò¸«¤ë¤ÈÉ×¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤«¡¢²Î¤Ë´¶Æ°¤·¤Æµã¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥Ô¥å¥¢¤Ê¿´¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»ä¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¤³¤Î¤È¤¤âÉ¡¤ÎÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç¤âÉ¡¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡ª¼¡¤Î¥Çー¥È¤ÎÏÃ¤â»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥çー¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Ìë·Ê¤¬åºÎï¤Ê¥Ðー¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥çー¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï»ä¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÀ³Ê¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤¬Ï¢Â³¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£É×¤È¤¤¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§¤â¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤¬°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾ï¤ËÉ×¤¬¼«Á³ÂÎ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢É×¤«¤é¡Ö¸Î¶¿¤Î´ä¼ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¹â¹»Ìîµå¤Î·ëÂ«´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç´ä¼ê¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅþÃå¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÌîµåÉô¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¿©»ö¤ÎÀÊ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡ÖÍºÀ±¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤´¼ç¿Í¤Ï¤¤Ã¤ÈºÇ½é¤«¤é¿´¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§¸òºÝ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤ÎÊý¤È¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤ÎÀè¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê·Á¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö¥æー¥â¥¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×
¨¡¨¡ º£Ç¯¡¢·ëº§10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§É×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÀöÂõÊª¤¬¥È¥ó¡¢¥È¥ó¡¢¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤òÄÌ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¥È¥È¥í¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¥È¥È¥í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤É¤ó¤°¤ê¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¾®¤µ¤¤¥È¥È¥í¤¬¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤°¤ê¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¥·ー¥ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§¤¤¤¤Âç¿Í¤¬Éô²°¤Î¤Ê¤«¤ËÀöÂõÊª¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤âÉ×¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¸ÄÀ¤È»×¤¦¤ÈËèÆü¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¥æー¥â¥¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¿´¤ÎÍ¾Íµ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ Æ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¡§É×ÉØ¤È¤¤¤¨¤É¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Áê¼ê¤Ë²áÅÙ¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤¹¤®¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤·¤Ãç¤Ë¤âÎéµ·¤¢¤ê¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤Ã¤ÆÂº½Å¤·¹ç¤¦Àº¿À¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
²¿¤«¡Ö°¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤³¤Ï¤¹¤°¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤Þ¤ÞÎäÀï¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤ë¤È¤«¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤·¤¿¤Þ¤ÞºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¤¤¤ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»Ò¤É¤â¤¬ÁãÎ©¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃç¤è¤¯¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Æâ¶¶ÌÀÆü¹á¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿µÆÃÓÎÜÈþ