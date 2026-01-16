±þ±ç²Î¤¬¶ì¼ê¤Êºî»ì²È¡¦¾¾ËÜÎ´¤¬¡¢KinKi Kids¤ËÂ÷¤·¤¿¡ÖÀÅ¤«¤ÊÎå¤Þ¤·¤Î¶Ê¡×¤Î¸¶ÅÀ
¿ôÂ¿¤ÎÌ¾¶Ê¤Çºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜÎ´¡£¾ï¤ËÂè°ìÀþ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¿Èà¤À¤¬¡¢¿´¿È¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ½¼ÅÅ¤ËÆþ¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×»þ´Ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿Èà¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢KinKi Kids¡Ê¸½¡¦DOMOTO¡Ë¤Î1¶Ê¤È¤Ï¡©¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ºî»ì²È¤Î¾¾ËÜ Î´¡Ø½ñ¤¤«¤±¤Î¡Ä¤³¤È¤Ð¤Î´ßÊÕ¤Ç¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½é½Ð¤Ï¡ØÄ«Æü¿·Ê¹ÅÚÍËÊÌºþ¤ê¡Ù¤ËÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ñ¤¤«¤±¤Î¡Ä¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¤¿Í¤òÌþ¤ä¤¹
KinKi Kids¡Ö¹â½ãÅÙromance¡×
¡¡KinKi Kids¤Î¿·¶Ê¡Ö¹â½ãÅÙromance¡×¤¬¡¢¤Á¤Þ¤¿¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥³¥í¥Ê¤Î»þÂå¤Ë¡¢Ä°¤¤¤¿¿Í¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ò¡¢¤È¤¤¤¦ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â±þ±ç²Î¤Ï¶ì¼ê¤À¡£¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¬¤ó¤Ð¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¿Í¤òÌþ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤é½ñ¤±¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤À¡£
¡¡¤Ü¤¯¤Ë¤â¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡¢Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤ÇÂÎ¤â¿´¤â²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1989Ç¯º¢¤Î¤³¤È¤À¡£ÅûÈþµþÊ¿¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬µÙ¤ó¤À¤é¶È³¦¤Î»õ¼Ö¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È°ú¤»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤½¤Î¤È¤¤ÇÃ¯¤«ÊÌ¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢ÌµÍý¤ò¾µÃÎ¤ÇµÙ¤ó¤À¡£
¡¡ÀÞ¤·¤â¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤Îº¢¡£ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥¨¤ä¥ª¥Ú¥é¤Î¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ÎÉñ´ì¤â¤è¤¯¸«¤¿¡£»þ´Ö¤ÎÎ®¤ìÊý¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹¾¸Í»þÂå¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÃé¿ÃÂ¢¤Î¤è¤¦¤ÊÄÌ¤·¶¸¸À¤Î¾ì¹ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ½ª±é¤ÏÌë¤Î9»þ²á¤®¤Ë¤Ê¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë