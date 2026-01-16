¡Ú¥×¥íÌîµå¡¦Ì¾¾ìÌÌ¡Û»³ÅÄµ×»Ö¤¬°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¾×·âÃÆ À¶¸¶ÏÂÇî¤Ï¥·¥ó¥«¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¤Î²áµî¤Î¿Íµ¤µ»ö¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡¡ËÜÆü¤Ï¥×¥íÌîµå¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£
¥×¥íÌîµå¡¦Ì¾¾ìÌÌ¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¢¤Î°ìÂÇ¡×
Âè£¸²ó¡¡À¾Éð¡¦À¶¸¶ÏÂÇî¡¡»³ÅÄµ×»Ö¤Ë°úÂà¤ò·è°Õ¤µ¤»¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÃÆ¡Ê1988Ç¯¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ë¤ÏÄ¹¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ¯¤â¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìËë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾¾ìÌÌ¤ò½¸¤á¤¿ÅöÏ¢ºÜ¡£Âè£¸²ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¤Î»³ÅÄµ×»Ö¤¬¸Ø¤ë¥·¥ó¥«¡¼¤ò´°àú¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤½¤ÎÎòÀï¤ÎÌ¾Åê¼ê¤Ë°úÂà¤ò·è°Õ¤µ¤»¤¿À¶¸¶ÏÂÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
