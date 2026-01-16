¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à

¡Ø¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ò¤È¤êÈÓ¡Ù¡ÊÀ¥¸Í¸ý¤ß¤Å¤­/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¿©Íß¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò°ìµ¤¤Ë»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ëÌ¡²è¤À¡£

¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÌÆ²Ïª¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î½÷À­²ñ¼Ò°÷¡£¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê¤ÊÀ­³Ê¤Ç¡¢¼«¿æ¤ò¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¤¢¤ê¤¢¤ï¤»¤Î¿©ºà¤È¾ïÈ÷Ä´Ì£ÎÁ¤Î¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æ¡×¤ò»È¤¤¡¢»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿©»ö¤òºî¤ë¡£Ïª¤Îºî¤ëÎÁÍý¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÆÃÊÌ¤Ë¶Å¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æù¤¸¤ã¤¬¤òºî¤ë¤È¤­¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÈé¤à¤­¤ä²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤»¤º¡¢ÎäÅà¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç³Ú¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ê¤éºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¤¬ËþºÜ¤À¡£

¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æ¡×¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤À¤±¤ÇË­¤«¤Ê¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¹´¤é¤º¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¤Î¤ª¤«¤º¡¢ÀáÌó¥ì¥·¥Ô¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯ÌÖÍå¤·¡¢ËèÏÃ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÂè9´¬¤Þ¤ÇÃ±¹ÔËÜ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿ËÜºî¤Ï¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤À¡£

¡¡Ïª¤ÎÆ±´ü¡¦½½±Û¤¤¤ê¤³¤ÏÄ´Íý¤Ë¼ê´Ö²Ë¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤ÑÜÄ¢ÌÌ¤ÊÀ­³Ê¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥º¥Ü¥é¤ÊÏª¤Ø¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÌò¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎÑÜÄ¢ÌÌ¤µ¤¬¾ï¼±¤ò°ï¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢µÕ¤ËÏª¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ëÆÌ±ú¤Ê´Ø·¸¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Â¾¤Ë¤â¸ÄÀ­Ë­¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¿©¤äÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¾Ð¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

¡¡¤µ¤é¤ËËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëºá°­´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤Û¤É¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤á¤ó¤Ä¤æ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Î¹©É×¤Ç¿©Âî¤Ï½½Ê¬Ë­¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£Ïª¤¬·«¤ê¹­¤²¤ë¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿ÁÏ°Õ¹©É×¤¬ÆÉ¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£

¡¡¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¡Ö¤³¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¼«Ê¬¤Î¥º¥Ü¥é¤µ¤Þ¤Ç¤â¹ÎÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ø¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ò¤È¤êÈÓ¡Ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èµö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤ËËþ¤Á¤¿°ìºý¤À¡£

Ê¸¡á¥Í¥´¥È / ²Ö