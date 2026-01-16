¡ÚWBC¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼µé¡×¤ÈÀä»¿¡¡¼å´§22ºÐ¤Î¡È¿·¿Í²¦¡É¤ÏÉÔÄ´¤Î´Ú¹ñ¤òµß¤¨¤ë¤«
¡Ö¤¼¤Ò¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤¤¡×
¡È²øÊªÂÇ¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¡Ê22¡¢KT¥¦¥£¥º¡Ë¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿WBC½Ð¾ì¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚWBC¡Û3Âç²ñÏ¢Â³1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤Î´Ú¹ñ¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë½àÈ÷ËüÃ¼
ºòÇ¯¤ÎÆüËÜÀï¤Ç2ÆüÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤Û¤«¡¢°ì¼¡¥¥ã¥ó¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¸½ºß¤Ï¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëWBC´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢1·î9Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤Î¹ç½É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê½àÈ÷ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¤Ê¤«¡¢2·î15Æü¤«¤é¤ÏÆüËÜ¡¦²Æì¤ÇÆó¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö·Ù²üÂÐ¾Ý¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼µé¡×¤ÈÀä»¿
¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢ºòµ¨¤ÎKT¥¦¥£¥º¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¡È¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÆó·³¤Ç·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢112»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨0.334¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢80ÂÇÅÀ¡¢OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨¡Ë1.018¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Á°È¾Àï¤ÎÂÇÎ¨¤Ï0.356¤ËÃ£¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¤ä¤äÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î3³ä¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¹¥Ä´¤ÊÂÇ·â¤òÉð´ï¤Ë¿·¿Í²¦¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤âÂ³¤¤¤¿¡£¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ï¥Á¥§¥³¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¡¢Í£°ìÂÇ½çÊÑ¹¹¤Ê¤·¤Ç2ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Â¸ºß´¶¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£¥ê¥å´ÆÆÄ¤âËþÂ´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤È¤Î2Ï¢Àï¤Ç¤Ï¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é½¸ÃæÅª¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤â¡Ö´ÇÈÄ¤ËÅö¤¿¤ë¤Û¤É¤ÎÂÇµå¤òÊü¤Æ¤ëÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µé¤À¡×¤ÈºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥ª¡¦¥¹¥ó¥Õ¥¡¥ó²òÀâ°Ñ°÷¤â¡Ö¤Ê¤¼Æó·³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï½ÅÍ×¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¶ìÀï¤¬Â³¤¡¢¡Ö°æ¤ÎÃæ¤Î³¿¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊÉ¾²Á¤Þ¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Î³èÌö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ÇÔ¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ³Ê²¼¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¤Ë¤â¸å¤ì¤ò¼è¤ë¾õ¶·¤À¡£´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¶õÁ°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¯²½»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¼«¿®¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¼«¿®¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï¼«¿®¤è¤ê¤â´ðËÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Íß¤ò½Ð¤¹¤è¤ê¤â´ðËÜ¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
WBCºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ï¡ÖÌ´¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤â¤·µ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤«¤â»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤ÒÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£