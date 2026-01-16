¡Ö¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡È¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¥Õ¥§¥¹¤Î½÷¿À¡É¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶ºÝÎ©¤Ä±ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÌ¥Î»¡ÚPHOTO¡Û
²Î¼ê¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤¬¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¡Ä¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Î¡È¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¡É¥¹¥Æ¡¼¥¸
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Ï¡¢ÀÖ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿·Ç¯¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤Î¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºÇ¹â¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Ï2018Ç¯¤ËMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢IZ*ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¤Ï¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡È¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¥Õ¥§¥¹¡É¤³¤È¡ÖWATERBOMB¡×¤Ç¤ÎÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡þ¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2018Ç¯¤Ë´Ú¹ñMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢IZ*ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Ye-A¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î·ÝÌ¾¤Ï¥«¥¸¥å¡£IZ*ONE¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅ·Á³¡×¤ä¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¡¢2021Ç¯8·î¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOPEN¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£