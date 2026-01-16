·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬223¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡Ù¡¡¤½¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡©¡¡Æ±ÉôÌç¤Ç¤Ï²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¤é¤¬¼¡ÅÀ¤ËÂ³¤¯
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï15Æü¡¢·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬2026Ç¯¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ª»³»á¤Ï¡¢Åìµþ³Ø·ÝÂç¤òÂ´¶È¤·¤¿1984Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£1989Ç¯¤Ë¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ7¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£2012Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤È¡¢ÍâÇ¯¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¡ÈÅêÂÇÆóÅáÎ®¡É¤È¤·¤Æ°éÀ®¡¦µ¯ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£16Ç¯¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤È¡¢µåÃÄ10Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£21Ç¯¸Â¤ê¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢23Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò3Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£³Æ½ê¤ÇÂî±Û¤·¤¿¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿·ª»³»á¤Ï¡¢¸½ºßÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎCBO(¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼)¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÏÆÀÉ¼¿ô¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Ç¤ÏÍ¸úÅêÉ¼¤Î75¡ó¤È¤Ê¤ë¡Ö113É¼¡×¤¬É¬Í×¿ô¡£·ª»³»á¤Ï¤³¤ì¤ò1É¼¾å²ó¤ë114É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡Ø¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¡Ù¤Ç¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±ÉôÌç¤Î¼¡ÅÀ¤Ï95É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¡¦Ä¹ÃÓÆÁ»Î»á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ø¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¡Ù¤Ç¤Ï21Ç¯°ÊÍè¤Î³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡£11É¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡ØÆÃÊÌÉ½¾´¡Ù¤â¡¢³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ª»³»á¤Ï23Ç¯¤ËÉ½¾´¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢4Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï19¿ÍÌÜ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï20¿ÍÌÜ¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¿Í¿ô¤Ï·×223Ì¾(¶¥µ»¼ÔÉ½¾´108Ì¾¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´115Ì¾)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£