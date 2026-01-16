Åßµ¨¸ÂÄê¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¡¢ËÌ¤«¤éÆî¤Ø¡¡¿Ê²½Â³¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î¡ÖÉ¹Àã·ÐºÑ¡×
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÉ¹Àã·ÐºÑ¡×¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯Åß¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤ÎÀã¤Þ¤Ä¤ê¤äÅßµ¨¸ÂÄê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÉ¹ÀãÂçÀ¤³¦¡×¤Ê¤É¡¢¤â¤È¤â¤È¡ÖÉ¹Àã»ñ¸»¡×¤ÏË¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¿å½à¸þ¾å¤ä2022Ç¯¤ÎËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÍ¶Ã×À®¸ù¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿Åß¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤¬°ìµ¤¤Ë½îÌ±¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¡ÖÉ¹Àã·ÐºÑ¡×¤ÏÅß°Ê³°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤äÀã¤Î¹ß¤é¤Ê¤¤Ãæ¹ñÆîÉô¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ¹Àã·ÐºÑ¡×¤Ï1Ãû¸µ»º¶È¤Î»þÂå¤Ø
Ãæ¹ñ¤ÎÉ¹Àã·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ïº£Ç¯¡¢1Ãû53²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¡Ö1Ãû¸µ»º¶È¡×¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ³±¡ÊÛ¸øÄ£¤Ïº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ2027Ç¯¤Ë¤Ï1Ãû2000²¯¸µ¡¢30Ç¯¤Ë¤Ï1Ãû5000²¯¸µ¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¹Àã·ÐºÑ¤Ï¡¢É¹Àã´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÃì¤È¤·¤Æ¡¢ÀßÈ÷¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ä»î¹ç¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¡¢Ê¸²½¾ÃÈñ¤ò´Þ¤à´°Á´¤Ê»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê»º¶È¿¶¶½¤Îµ¯ÇúºÞ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ãæ±ûÀ¯ÉÜ¤Î¿ä¿Ê»ÑÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¶¶½ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ï30Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÉ¹Àã»º¶Èµ¬ÌÏ¤ò2000²¯¸µ¤Ë¡¢ÎËÇ«¾Ê¤Ï2500²¯¸µ¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¡¢µÈÎÓ¾Ê¤Ç¤Ï1²¯¸µµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÉ¹Àã¾ÃÈñ·ô¡×ÇÛÉÛ¤ä´ØÏ¢ÍÑÃÏ³ÎÊÝÍ¥Àè¤È¤¤¤Ã¤¿¾©Îåºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î´Ñ¸÷¾ÃÈñ³Û5400²¯¸µÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅß¤À¤±¤·¤«²Ô¤²¤Ê¤¤¡×¤Î¹îÉþ¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤âÈËÀ¹¤Ø
¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¡¢¸Â¤é¤ì¤¿µ¨Àá¡×¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿½¾Íè¤Î¡ÖÉ¹Àã·ÐºÑ¡×¤Ë¤Ï¡ÖÅß¤À¤±¤·¤«²Ô¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂêÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ïµ¨ÀáÅª¤ÊÀ©Ìó¤òÂÇÇË¤·¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÖÅß¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡×¤¬Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÎËÇ«¾ÊßÄÍÛ»Ô¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤Ï²Æ¤È½©¤Ë¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¡Ö±À¾å¤ÎÁð¸¶¡×¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï18Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤òÍ¶Ã×¤·¤¿¡£µÈÎÓ¾Ê¤Î¾¾²Ö¸Ð¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¥³¡¼¥¹¤ä¥¥ã¥ó¥×¥¨¥ê¥¢¤òÀ°È÷¤·¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥¦¥ë¥à¥Á»Ô¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²»³Úº×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥²¥ì¥ó¥Ç¤¬¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ä¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Î¥ê¥Õ¥È¤¬´Ñ¸÷¥ê¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÑ¶ñ¥ì¥ó¥¿¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¾¦ÉÊ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó´Ñ¸÷¡×¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤ÏÇ¯´Ö¤Î¼ýÆþ¤¬Âç¤¤¯Áý²Ã¡£¸ÛÍÑ¤Î°ÂÄê²½¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¤Î¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
ËÌ¤ÎÅ·Á³»ñ¸»¡¢Æî¤ÎÅÔ»Ô·¿¡¡¡ÖÉ¹Àã·ÐºÑ¡×¤¬Á´¹ñ²½
¤Þ¤¿¡¢Å·Á³¤ÎÀã»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ËÌÉôÃÏ°è¤¬¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡ÖÉ¹Àã·ÐºÑ¡×¤¬¡¢¿Í¹©¹ßÀãµ¡¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÆîÉô¤Ø¤â³ÈÂç¤·¡¢Á´¹ñÅª¤Ê¾ÃÈñ¥Ö¡¼¥à¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤Ë¤¢¤ë¿¼圳Á°³¤É¹ÀãÀ¤³¦¤Ê¤É¤Î²°Æâ·¿¥¹¥¡¼¾ì¤ÏÊ£¹ç»ÜÀßÆâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤½¸µÒÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆîÉô¤Î¿Í¡¹¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀøºßÅª¤Ê¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¯¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÍ½Ìó¿ô¤Ç¤Ï¿¼¥»¥ó¤äÉð´Á¡Ê¸ÐËÌ¾Ê¡Ë¤¬¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡¢Ä¹½Õ¡ÊµÈÎÓ¾Ê¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆîÉô¤Ç¤ÏËÌÉô¤Û¤ÉÃÏÊý¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ëºâÀ¯»Ù±ç¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¸Å¤¤¹©¾ìÉßÃÏ¤ÎºÆÍøÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¤Ê¤É¤ò¾å¼ê¤¯³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¡¼¾ì¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¼«Á³¤Î´Ä¶¤òµá¤á¤ÆËÌÉô¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤òË¬¤ì¤ëÆîÉô¤Î¿Í¡¹¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤äËÌÉô¤Ç¤Î¡ÖÉ¹Àã¾ÃÈñ¡×¤Î¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÉô¤ÏÅ·Á³»ñ¸»¤È½¼¼Â¤·¤¿»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤òÀ¸¤«¤¹¡¢ÆîÉô¤ÏÅÔ»Ô¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¼ê·Ú¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À³¤ßÊ¬¤±¤¬¤Ç¤¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¸ß¤¤¤Ë¡ÖÉ¹Àã·ÐºÑ¡×¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¿·µ»½Ñ¤¬¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÊÑ¤¨¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢É¹Àã·ÐºÑ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¾å¤Ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤ÎÍ»¹ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¡ÖÉ¹Àã¡Ü¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Î¤â¤È¡¢5G¡¢AI¡¢VR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ë¡¢AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³êÁö¥³¡¼¥¹¤ä³êÁöÂ®ÅÙ¡¢¼ÐÅÙ¤ò»ë³¦¤ÎÃæ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥´¡¼¥°¥ë¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î²¾ÁÛ¥¹¥¡¼Âç²ñ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇÉ¹¾å¤Î¥é¥¤¥È¥·¥ç¡¼¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥±¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ëË×Æþ·¿ÂÎ¸³¤Ê¤É¤À¡£°ìÊý¡¢¿·áÅ¡¦¥¢¥ë¥¿¥¤ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¸ÅÂå¤ÎÌÓÈé¥¹¥¡¼ÈÄ¤ÇÃµº÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»ËÊ¸²½¤È¤ÎÍ»¹ç¤â»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ¹Àã¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø
¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó²½¡¢ÃÏ°è¤Î³ÈÂç¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï°ìÉô¤Î°¦¹¥²È¤Î¤â¤Î¤«¤éÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£¼ç¤Ê¾ÃÈñ¼ÔÁØ¤Ï26¡Á35ºÐ¤Ç¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñ³Û¤Ï¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¿å½à¤ò¾å²ó¤ë¡£Ã±¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¼ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¤ä°û¿©ÂÎ¸³¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Î³«È¯¤âÀ¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤Ë¹ñÌ±¤Î¸ä³Ú¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÉ¹Àã»º¶È¡×¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡ÖÇ®¡×¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/¥Õ¥é¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë