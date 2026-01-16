¡ãÀ¤³¦¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÎºÇÁ°Àþ¡ä¸À¸ì·Ï¤Î¼ø¶È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¡ÄÃæ¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î³Ø¹»¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¡Ä
¡Ú½ñ±Æ¡Û²ð¸î¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤À¡£¿¹»³Êæµ®¡ØÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë²ð¸î¡Ù
³¤³°¤Î¤È¤¢¤ë¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿
¡Ö¤³¤³¤Ï¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¹¤¬¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¡Ö³¹¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¹¾ì¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡¢ÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ì¤ÐÆþ±¡¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÉÂ±¡¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï³¤³°¤Î¤È¤¢¤ë¹âÎð¼Ô»ÜÀß¡£Æþµï¸Í¿ô¤Ï£³Ëü¸Í¡¢ÉßÃÏ¤Ï20ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ¤òºÑ¤Þ¤»¡¢Çò¤¤¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉßÃÏ¤ò²ó¤ëÅÓÃæ¡¢»ä¤Ï¾®¤µ¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ð¸î¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Ï¡¢»ä¤¬ÆüËÜ¤ÇÊú¤¤¤Æ¤¤¿¡ÖÇÓÝõ¤äÆþÍá¤ò¼êÅÁ¤¦Æ°»ì¡×¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¹âÎð²½Î¨¤È¤¤¤¦¡È¿ô»ú¡É¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤âË¤«¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸ÉÆÈ¤Ë²×¤Þ¤ì¤¿À¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢²þ¤á¤Æº£¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ò²ñ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
£Ã£Ã£Ò£Ã¡½¡½À¤³¦¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÎºÇÁ°Àþ
Á°½Ò¤·¤¿³¤³°¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ»ÜÀß¤Ï¡¢¡Ö£Ã£Ã£Ò£Ã¡ÊContinuing Care Retirement Community¡Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
£Ã£Ã£Ò£Ã¤Ï¡¢¼«Î©´ü¤«¤é²ð¸î¡¦´Ç¼è¤ê¤Þ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò°ì¤Ä¤ÎÉßÃÏ¤ÇÏ¢Â³Åª¤Ë»Ù¤¨¤ëÀ¸³¶µï½»·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£È¯¾Í¤Ï£±£¹£¶£°Ç¯Âå¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¡¢¶µ²ñ·ÏÃÄÂÎ¤¬¿®ÅÌ¹âÎð¼Ô¤ÎÅ¾µïÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹ÌÜÅª¤Ç»Ï¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç³Ø¡¢°åÎÅË¡¿Í¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Î»²Æþ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´ÊÆ¤Ë£²£°£°£°»ÜÀßÁ°¸å¡¢Æþµï¼Ô¤Ï70Ëü¿ÍÄ¶¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹½À®¤ÏÂç¤¤¯»°ÁØ¤Ç¤¹¡£Âè°ì¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥¬¥ì¡¼¥¸¤òÈ÷¤¨¤¿¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à·¿½»Âð¤Ç²á¤´¤¹¡Ò¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ó¡¢ÂèÆó¤Ë¸«¼é¤ê¤ÈÀ¸³è»Ù±ç¤¬ÉÕ¤¯¡Ò¥¢¥·¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ó¡¢Âè»°¤Ë°å»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¤¬¾ïÃó¤¹¤ë¡Ò¥¹¥¥ë¥É¡¦¥Ê¡¼¥·¥ó¥°¡Ó¤Ç¤¹¡£
»°ÁØ¤¬²£ÊÂ¤Ó¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤â¡¢ÉßÃÏ³°¤ØÅ¾µï¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í§¿Í´Ø·¸¤äÀ¸³èÆ°Àþ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤À¤±¤ò°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö²£¥¹¥é¥¤¥É·¿¡×¤ÎÆ°ÀþÀß·×¤³¤½¡¢ÊÆ¹ñ¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÆÃ¿§¤Ç¤¹¡£
ÈñÍÑÂÎ·Ï¤ÏÆþµï°ì»þ¶â¤È·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê·ÀÌóÊý¼°¤Ï»°¤Ä¤Ç¤¹¡£¡Ò¥é¥¤¥Õ¥±¥¢·¿¡Ó¤Ï°ì»þ¶â¤¬¹â³Û¤Ç¤¹¤¬¡¢²ð¸îÃÊ³¬¤ÎÄÉ²ÃÉéÃ´¤¬¤Û¤ÜÀ¸¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¡Ò¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥É·¿¡Ó¤Ï°ì»þ¶â¤È·î³Û¤òÃæÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¡¢°ìÄê´ü´Ö¤À¤±Äê³Û¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼ÂÈñÀº»»¤·¤Þ¤¹¡£¡Ò¥Õ¥£¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹·¿¡Ó¤Ï°ì»þ¶â¤òºÇ¾®²½¤·¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅÔÅÙÊ§¤¤¤¹¤ë·Á¤Ç¤¹¡£
±¿±ÄË¡¿Í¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿°ì»þ¶â¤ò½½Ç¯Ã±°Ì¤Ç±¿ÍÑ¤·¡¢ºÄ·ôÈ¯¹Ô¤äÄ¹´üÍ»»ñ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÜÀß²þ½¤¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ë½¼Åö¤·¤Þ¤¹¡£»ñ¶â·×²è¤òÄ¹´ü¤ÇÉÁ¤±¤ëÅÀ¤¬±¿±Ä¾å¤ÎÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯Áý¿Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæ¿´¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï°åÎÅ¤ä²ð¸î¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡¢²¹¿å¥×¡¼¥ë¡¢¥¢¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¿Þ½ñ´Û¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¹ÖºÂ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬¤ä¼Ò²ñ»²²Ã¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¼«Î©°ÕÍß¤òÄ¹´ü´Ö°Ý»ý¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ°åÎÅ¡¦²ð¸îÈñ¤ÎÁíÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÎð¼Ô¼«¿È¤â¤³¤¦¤·¤¿·ò¹¯¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ÏÆþµï¼Ô¼«¼£²ñ¤¬Ã´¤¦Èæ½Å¤¬Âç¤¤¯¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½»»¡¢»ÜÀß²þÁ±·×²è¤Ê¤É¤òÆþµï¼Ô¼«¤é¤¬µÄ·è¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×·¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³¹¤Î±¿±Ä¼çÂÎ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼«¸ÊÍÍÑ´¶¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢»²²Ã°ÕÍß¤¬½Û´ÄÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ê¡¼¥·¥ó¥°Åï¡×¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬·ò¹¯Áý¿Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþµï¼Ô¤Ë¤â±¿±Ä¼Ô¤Ë¤âÊ£¹çÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¾µï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈò¤±¤Ä¤ÄÈñÍÑÍ½Â¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³Ø¤Ó¤È¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±¿±ÄÂ¦¤ÏÄ¹´ü»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢Êñ³ç¥±¥¢¤Ë¤è¤ë»ñ¸»ÇÛÊ¬¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·²ÝÂê¤âÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£¹â³Û°ì»þ¶â¤ò½ä¤ë¾ÃÈñ¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë¡¢²ð¸î¥Ë¡¼¥º¤¬¸åÇ¯ÅÙ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ö²ð¸î¤Î»³¡×¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò²£ÃÇ¤Ç¤¤ë¿Íºà³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢±ÊÂ³À¤òº¸±¦¤¹¤ëÏÀÅÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¹½ÁÛ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
³¤³°¤Ç¤Ï¥«¥Ê¥À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤ØÇÉÀ¸¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿Ä¶Âç·¿£Ã£Ã£Ò£Ã¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¡¢ËÌ²¤¤ä±Ñ¹ñ¤Ï¸øÅªÊ¡»ã¤¬¸ü¤¤¤¿¤á¡¢¸ø±Ä½»Âð·¿¤Î¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥±¥¢¡¦¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢Ì±´Ö¼çÆ³¤ÎÊÆ¹ñ·¿¤È¤Ï¼ñ¤ò°Û¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¡¢ÅÚÃÏÀ©ÅÙ¡¢Ê¸²½¡¦²ÈÂ²´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤â¼ÂÁõ·ÁÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖÀ¸³¶³èÌö¤Î¤Þ¤Á¡ÊÆüËÜÈÇ£Ã£Ã£Ò£Ã¡Ë¡×¹½ÁÛ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤éÂç³ØÏ¢·È·¿¤ä¥ê¥¾¡¼¥È·¿¤Î»öÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÃÏ²Á¤Î¹â¤µ¡¢Æþµï°ì»þ¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¡¢°åÎÅ¤È²ð¸îÊó½·¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ·¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁ´¹ñ°ìÎ§¤Î²ð¸îÊÝ¸±¡¢ËÉÙ¤Ê²ð¸î¥Ç¡¼¥¿¡¢À®½Ï¤·¤¿°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏÊ¬»¶·¿¤äÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«·ÁÂÖ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÅÚ¾í¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ã£Ã£Ò£Ã¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¡ÖÏ·¸å¤òÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤Î»þ´Ö¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍÍÑ¤Ê»²¾È¼´¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥¸¥¢¤Ç¿Ê¤à£Ã£Ã£Ò£Ã
Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äËã¿ý¤ËÎå¤à¹âÎð¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Î¤É¤³¤¬¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î³Ø¹»¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³ÈÂçÃæ¤Î¡ÖÂÙ¹¯Ç·²È¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥«¥ó¡Ë¡×¡£·ÁÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£Ã£Ã£Ò£Ã¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥«¥ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñÍ¿ô¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±´ë¶È¤Ç¡¢¤³¤Î£Ã£Ã£Ò£Ã¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤ß¤¬Æþµï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢20°Ê¾å¤ÎµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢·ÀÌóÃæ¤ÏµòÅÀ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÂÚºß·¿¤ÎÎ¹¹Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢½ª¤Î¤¹¤ß¤«¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤¬¥¿¥¤¥«¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥«¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ê¹âÎð¤Î½÷À¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¡¼Ë»¤·¤¤¡¢Ë»¤·¤¤¡£»ä¤Ï¤Í¡¢º£ÆüÊ¬Ã±°Ì¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤Î¤è¡×
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ä«¤Ï¡¢¸À¸ì·Ï¤Î¼ø¶È¤«¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¤«¤é¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¡¢Ëã¿ý¤«¤éÌë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÎÉ×¤Ï¤â¤È¤â¤È¤¿¤À¤ÎÂç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ë¤«¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥«¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ»ñ¶âÌÌ¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤Îºâ»º¤òÇä¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤³¤³¤ËÁ´¤Æ¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ï¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¡×
µ¤¤Å¤±¤ÐÈà½÷¤Ï¼¡¤ÎÍ½Äê¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¥«¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤äÌ¼¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¡£¿Æ¤¬¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èà¤é¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éÈà¤é¤â»Å»ö¤Ë¶Ð¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤è¡×
¡Ö¥¿¥¤¥«¥ó¤Ë¤¤¤Æ¡¢¼ä¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ï¡£¤à¤·¤íÍ§Ã£¤Ï±Ê±ó¤ËÁý¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¡£²¿Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÊë¤é¤·¡¢¤·¤«¤âÆ±¤¸¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤¹¤ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ï¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¡×
¡Ö»ñ¶â¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢³§¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¦¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¡×
¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤¤¤«¤Ëºî¤ì¤ë¤«
¥¿¥¤¥«¥ó¤Î·úÊª¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¹ë²Ú°¼à¥¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡Ö³Ø¹»¡×¤Ë¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÙÍµÁØ¤â¤ª¶â¤òÅê¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤ä¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤¬²¿¤è¤ê¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹âµé¹âÎð¼Ô¸þ¤±¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤â³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤ä¹ë²Ú¤ÊÀßÈ÷¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤¤¤«¤Ëºî¤ì¤ë¤«¤¬²¿¤è¤ê¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âµé¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤êÌÌÀÑ¤ò¹¤¯¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í¹âÎð¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾¯¤·¶¹¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¤Æ¤ë¤ï¤è¡£Éô²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤·¤é¡×
µÞî±¡¢¤´É×ÉØ¤ÎÉô²°¤Ë°ÆÆâ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ¹¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤£±£Ì£Ä£Ë¤ÎÉô²°¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥«¥ó¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¿¥¤¥«¥ó¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤Î¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢Á´¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ë¡¢¥¿¥¤¥«¥ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡£º£¹¹É×ÉØ¤Ç½Ë¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Î¤è¡×
¥¿¥¤¥«¥ó¤Ç¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆó¿Í¤Ë¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¤´¼«Âð¤Ç²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤°Ê¾å¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢²¿ÅÙ¤âÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤½¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤À¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Âç¹¥¤¤À¡£º£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×
Éô²°¤Î¶ù¡¹¤«¤é»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¹âÎð¼Ô¤Î»ê¹â¤Î¹¬¤»¤ò¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¡Ö²ð¸î»ÜÀß¡×¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï´Ç¸î»Õ¤ä°å»Õ¤¬¾ïÃó¤·¤¿°åÎÅÂÎÀ©¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ±¡ÂÎÀ©¤â¤¢¤ê¡¢½ª¤Î¤¹¤ß¤«¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤â´°àú¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¸µµ¤¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Âç¤¤¯²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÆþµï¼ÔÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¹âÎð¼Ô¤ò¹âÎð¼Ô°·¤¤¤·¤Ê¤¤¡×¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¹ñ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÎð¼Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¿Ê¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤â¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ïº£¤Þ¤Ç¹âÎð²½Àè¿Ê¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÝÂê¤â»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£°ìÅÙ¡¢ÆüËÜ¤Ï³¤³°¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤¬¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¡Ö£Ë£Á£É£Ç£Ï¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÈ¼«¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ¬Í×À
¤³¤¦¤·¤¿£Ã£Ã£Ò£Ã¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢£Ã£Ã£Ò£Ã¤òÆüËÜ¤Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ü¿¢¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏ¡¦·ÐºÑµ¬ÌÏ¡¦À©ÅÙ¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÊÉ¤¬°ìÅÙ¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï20ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î¹Ù³°ÍÑÃÏ¤Ë½»Âð¡¦°åÎÅ¡¦¾¦¶È¤ò¿åÊ¿Å¸³«¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô¶á¹Ù¤ËÆ±µ¬ÌÏ¤Î¹¹ÃÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤Ø»ëÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤â¡¢°åÎÅ»ñ¸»¤ä¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Ë³¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÏÆþµï¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¡¢³«È¯Í¾ÃÏ¤Ï´ûÂ¸»Ô³¹ÃÏ¤ÎºÆ³«È¯¤«£²¡Á£³¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ëÄøÅÙ¤ÎÃæµ¬ÌÏ¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ£Ã£Ã£Ò£ÃÆÃÍ¤Î¡Ö³¹¤´¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âé¸ïÌ£¤Ïºï¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉßÃÏ¤¬½Ì¾®¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆâÉô·ÐºÑ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£¶£°£°£°¡Á£¸£°£°£°¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç·×²è¤µ¤ì¤ë£Ã£Ã£Ò£Ã¤Ï¿ôÉ´¡ÁÀé¿ÍÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Æþµï¼Ô¿ôÉ´¿Í¤Ç¤Ï¡¢ÉßÃÏÆâ¤Î°û¿©Å¹¤äÀìÌçÅ¹¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¹õ»ú¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤äÉÊ¤¾¤í¤¨¤¬¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Å¹Â¦¤¬Å±Âà¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸³èÍøÊØÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë±¿±ÄË¡¿Í¤¬ÊäÅ¶¤¹¤ë¤«¡¢Æþµï¼Ô¤¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹³°¤ØÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö³¹¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤¬´°·ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦£Ã£Ã£Ò£Ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Çö¤ì¡¢½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤È¤Îº¹°Û¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙÌÌ¤Ç¤Ï²ð¸îÊÝ¸±¤¬Âç¤¤ÊÀ©Ìó¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î²ð¸îÊó½·¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¶èÊ¬¤ÈÃ±°Ì¿ô¤¬¸·Ì©¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ã£Ã£Ò£Ã¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹°Ü¹Ô¡É¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Î©½»Âð¤«¤é²ð¸î½»Âð¤Ø°Ü¤ëºÝ¤Ë¸Ä¼¼ÌÌÀÑ¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢½»Âð²þ½¤Èñ¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤ÇºÆ·×»»¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅ¤È²ð¸î¤¬ÊÌÂÎ·Ï¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ê»Àß·¿¤Ë¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¿ÇÎÅÊó½·¤Î¿Í°÷ÇÛÃÖ¤äÉÂ¾²µ¬À©¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢±¿±Ä¥³¥¹¥È¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë²ð¸îÊÝ¸±¤Ï¸¶Â§65ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡Ö60ºÐÁ°¸å¤«¤é°Ü¤ê½»¤ó¤Ç½¢Ï«¤ä³Ø¤Ó¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆüËÜ¤ÇºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÊÝ¸±³°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÍøÍÑÎÁÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤Î¶¹¤µ¤¬»ÜÀß¤ò¾®µ¬ÌÏ¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÆâÉô»Ô¾ì¤ÎºÙ¤ê¤¬¾¦¶Èµ¡Ç½¤ò°µÇ÷¤·¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹Àß·×¤òÇû¤ë¡½¡½¤³¤ì¤¬¡¢ÆüËÜÈÇ£Ã£Ã£Ò£Ã¤¬Êú¤¨¤ë»°½Å¶ì¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ä©Àï¤Î²ê¤òÅ¦¤àÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÚÃÏ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤éÊ£¿ôµòÅÀ¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²½¤·¡¢ÆâÉô»Ô¾ì¤¬¾®¤µ¤¤¤Ê¤éÃÏ°èÄÌ²ß¤ä¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤Ç³°Éô·ÐºÑ¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÊÝ¸±³°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ÇÇ¼ÆÀ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£ÆüËÜ·¿¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¸°¤Ï¡¢Âç¾®¤ÎÀ©Ìó¤ò¡ÈÁ°Äó¾ò·ï¡É¤È¤·¤ÆÁÈ¤ßÄ¾¤¹È¯ÁÛ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
※本稿は、『未来をつくる介護』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。
